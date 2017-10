Regeerakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer

Zalm leidde de afgelopen maanden de onderhandelingen over een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen hebben hun plannen voor de komende vier jaar vastgelegd in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

Zalm bood net na een uur vanmiddag het regeerakkoord, de doorrekening door het Centraal Planbureau CPB en zijn eindverslag aan Arib aan. "De lange duur van de formatie is opmerkelijk, gerekend vanaf de verkiezingen de langste uit de geschiedenis'', erkende Zalm bij de presentatie. Hij wees erop dat het om vier partijen ging met nogal uiteenlopende opvattingen.

Zalm zei ook een positief punt te zien in de lange duur van de formatiegesprekken onder zijn leiding, bijna drie maanden: "Het toont het doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij de partijen".

Ook de gewone, normale Nederlanders zullen er echt op vooruit gaan. Mark Rutte, demissionair premier

Zalm en Arib betreurden dat er de afgelopen tijd veel uit de onderhandelingen is gelekt. "Het ging even goed fout'' bij een bepaalde onthulling, aldus Zalm. En de laatste tijd was het geen 'lekken' meer, maar 'sproeien'. Volgens Arib is er nog nooit zoveel gelekt uit een regeerakkoord.

Nadat de voorzitter Arib het in ontvangst had genomen, was het een half uur later de beurt aan de leiders van de vier partijen om hun akkoord presenteren tijdens een gezamenlijke persconferentie.

'Ambitieus en evenwichtig' VVD-leider Rutte noemde het nieuwe regeerakkoord 'ambitieus en evenwichtig'. "Er is gekozen voor groei en vooruitgang", zei Rutte. "Ook de gewone, normale Nederlanders zullen er echt op vooruit gaan." We gaan nu "de mouwen opstropen en aan de slag", aldus de beoogd premier van het kabinet Rutte III. Tekst loopt door onder foto Mark Rutte (VVD) verlaat het Binnenhof na het laatste overleg met Informateur Gerrit Zalm, vanochtend. De onderhandelaars Rutte, Sybrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), en Alexander Pechtold (D66) hebben sinds eind juni onder leiding van Zalm met elkaar onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. © ANP

'Geen liefde op het eerste gezicht' ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sprak over een nieuw klimaatbeleid, hervorming van de arbeidsmarkt, en de hervorming van het pensioen- en belastingstelsel. "Er komen grote investeringen in onderwijs, zorg, in gezinnen, in infrastructuur, defensie, ontwikkelingssamenwerking" tijdens de komende regeerperiode. "Dit wordt niet niks", zei de CU-leider. Het wordt geen kabinet dat op de winkel gaat passen, aldus Segers. "Het is een akkoord met urgentie. Als dit bewaarheid wordt, krijgen we een kabinet met grote daadkracht." "Beste Mark, Sybrand en Alexander, het was niet direct liefde op het eerste gezicht", grapte Segers over de langdurige formatie. "We kondigen nu geen partijfusie aan, maar we hebben elkaar gevonden in heel ambitieuze plannen, en belangrijker nog, er is vertrouwen. Daarom geloof ik dat dit nieuwe kabinet een succes kan worden."