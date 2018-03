Reformatorisch Dagblad neemt tegen-advertentie met zoenende mannen 'in overweging'

De crowdfundingsactie was een reactie op de 40.000 flyers die de krant maandag verspreidde. De flyer was van een christelijke organisatie die aandacht vroeg voor een petitie tégen de posters met kussende mannen van pakkenmerk Suitsupply. De pamfletten en de bijbehorende petitie zorgden voor talloze verontwaardigde reacties op sociale media.

De twee mannen die zoenend te zien zijn op de reclameposters van mannenmodemerk SuitSupply kregen het eerder al zwaar te verduren. Hun hoofden werden beplakt met tape, of het glas van de abri's waar ze achter hangen werd ingeslagen.

"We zijn in Nederland heel blij met hoe open we tegenover homoseksualiteit staan", vertelde Lisette Kuyper, onderzoeker bij het SCP, eerder in deze krant. "We zijn er trots op dat we als eerste land ter wereld het homohuwelijk hebben gelegaliseerd. Maar we hebben het te weinig gehad over de vraag wat we van de praktische uitwerking van homo-emancipatie vinden. Mogen homo's ook zoenen en elkaars hand vasthouden in het openbaar? Veel mensen schrikken als ze zo'n foto zien."

De tolerantie groeit wel, ziet Kuyper. Tien jaar geleden, toen het SCP begon met onderzoek doen naar homo-acceptatie, vond de helft van de Nederlanders zoenende mannen nog aanstootgevend. Ook groepen in de samenleving die negatiever dan gemiddeld denken over homoseksualiteit in het algemeen, zoals sterk religieuzen en ouderen, zijn het minder problematisch gaan vinden.

Twitteraar Jasper Klapwijk, die de inzamelingsactie startte, heeft inmiddels contact gehad met de advertentieafdeling van het Reformatorisch Dagblad. Die zegt de advertentie 'in overweging te nemen'.