Referendum over parkeerbeleid laat Haarlemmers koud

Hoewel de VVD landelijk geen voorstander is van referenda, kreeg deze oppositiepartij in de Haarlemse gemeenteraad via een gelieerde actiegroep wel 4000 stemmen bij elkaar voor een raadgevend referendum over het door haar bekritiseerde parkeerbeleid. Een meerderheid van de raad zei in december vorig jaar al ‘ja’ tegen een modernisering van het parkeerbeleid, maar met een geldig ‘nee’ moet het college toch nog de nodige aanpassingen plegen. Daartoe is het niet verplicht, maar het gebeurt doorgaans wel.

Of het zo ver zal komen is nog maar de vraag. De kiesdrempel is niet gehaald. Dat kwam mede door de datum van het referendum: midden in de zomer. Een deel van de 128.000 kiesgerechtigden was op vakantie.

In het Haarlems referendum moesten bewoners vanaf 16 jaar ja of nee zeggen tegen maar liefst 19 maatregelen die in samenhang met elkaar de parkeerdruk in de centrumwijken moet verminderen, het bezit van de tweede auto duurder maken en de inkomsten die voor een deel naar de staat gaan, door een andere inrichting van het systeem in de kas van de gemeente doen vloeien. De VVD schaart de nieuwe maatregelen onder de noemer ‘automobilistje pesten’.

Haarlem is niet de eerste gemeente die een referendum over een complex parkeerbeleid houdt. Dat gebeurde eerder in Zandvoort, Amsterdam en Hilversum.

