Referendum erfpacht Amsterdam van tafel, oppositie verbijsterd

Volgens burgemeester Van der Laan kán zo’n referendum juridisch niet eens. De 36.000 handtekeningen die ruim drie jaar geleden verzameld zijn om een referendum af te dwingen over zo ongeveer de meest omstreden kwestie in de Amsterdamse politiek, blijken niets waard.

De raad is tijden lang verkeerd geïnformeerd over dit referendum Zeeger Ernsting

Tegenstanders van het nieuwe erfpachtstelsel zijn woedend. “Burgerrechten worden ons ontstolen”, zegt hun voorman Koen de Lange. Ook de oppositie in de gemeenteraad is verbijsterd. “Dit is schandalig”, zegt Zeeger Ernsting van GroenLinks. “De raad is tijden lang verkeerd geïnformeerd over dit referendum.”

Inhoudelijk draait de zaak om het grondeigendom. In Amsterdam zijn woningbezitters vaak geen eigenaar van de grond waarop hun huis staat; zij pachten die van de gemeente. Dat leidt al jaren tot gedoe; de prijs van die erfpacht wordt maar één keer per vijftig jaar aangepast aan de actuele grondwaarde en maakt dan vaak een enorme sprong omhoog.

Het vorige college maakte al een plan om die sterke stijgingen van de erfpacht te dempen. Maar huizenbezitters liepen daartegen te hoop en verzamelden 36.000 handtekeningen voor een referendum. Het huidige college (met D66, VVD en SP) maakte een nieuw plan, maar ook dat riep weerstand op. Nog steeds voorzien veel huiseigenaren met hoge kosten opgezadeld te worden.

De tegenstanders gingen ervan uit dat de 36.000 handtekeningen van destijds nog steeds golden en dat ook het nieuwe plan dus aan een referendum moest worden onderworpen. Daarmee werd de haalbaarheid van dat plan onzeker.

Erfpacht zou waarschijnlijk inzet van de raadsverkiezingen van 2018 worden en omdat in de raad alleen VVD en D66 voorstander zijn van het nieuwe stelsel (de SP ging ­akkoord om in andere kwesties haar zin te kunnen krijgen), was het zeer de vraag of er ná 2018 nog een meerderheid voor het plan bestond.

Volgens Amsterdamse ­regels kan een referendum alleen gaan over besluiten van de raad, niet over die van het college

Aan die onzekerheid werd woensdagavond, vlak voor een belangrijke raadsvergadering over de kwestie, een eind gemaakt. Het college had advies ingewonnen bij de gemeentelijke ­referendumcommissie en die meldde onomwonden: erfpacht is geen zaak waarover een referendum gehouden kan worden.

De redenering van de commissie is simpel. Volgens Amsterdamse ­regels kan een referendum alleen gaan over besluiten van de raad, niet over die van het college. Beslissingen over erfpacht moeten aangemerkt worden als ‘privaatrechtelijke rechtshandelingen’ en daarover beslist niet de raad, maar het college. Het college volgt dat advies: geen referendum. Het ‘betreurt het gerezen misverstand’, schrijft het nog.

