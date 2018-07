Reddingswerkers delen videobeelden van gevonden Thaise voetballers

De voetballers zijn nog niet helemaal buiten gevaar. "Ze zijn in veiligheid gevonden, maar de reddingsactie is nog niet voorbij", zegt een provinciebestuurder.

De voetballers van 11 tot 16 jaar oud en hun coach van 25 jaar gingen na hun voetbaltraining naar de Tham Luang Nang Non-grot. Vlak daarna kwam die door hevige regen onder water te staan. Sindsdien is het blijven regenen, ook terwijl er met man en macht werd gezocht naar het voetbalteam.

De grot, een bekende attractie, bestaat uit vele holten. In één daarvan werden de schoenen en de rugzakjes van de jongens gevonden, wat een aanwijzing is dat ze verder naar binnen zijn gegaan. Ook zijn hand- en voetafdrukken van de kinderen gevonden.

Video

Britse reddingswerkers hebben de groep vandaag gefilmd. In de video, die is geplaatst op de Facebook pagina van Thaise mariniers, vragen de jongens welke dag het is. "Maandag", zeggen de twee duikers. "Jullie zijn hier tien dagen. Jullie zijn erg sterk." Ze verzekeren de jongens dat ze terugkomen met hulpmiddelen en eten. "We zijn erg blij", zeggen de jongens. "Bedankt."

Dit bericht wordt aangevuld.