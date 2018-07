Reddingspoging begonnen om Thaise voetballers uit grot te halen

De Thaise autoriteiten begonnen zondagochtend met de ontruiming van de ingang bij de grot. 'Iedereen die niet betrokken is bij de reddingsoperatie, moet het gebied verlaten', zei de politiecommandant van het noordelijke district Mae Sai, Komsan Sa-ardluan, tegen de ruim duizend journalisten ter plekke.

De evacuatie van het gebied voedde al de geruchten dat de reddingspoging aanstaande was. Dat werd even later dus bevestigd. 'Vandaag is D-Day', aldus de gouverneur van Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn. Volgens hem is het nu of nooit, omdat het snel dreigt te gaan regenen. Eerder op zondagochtend kwamen al militaire artsen en duikers aan bij de grot. Ook zijn tien ambulances in het gebied gearriveerd.

De voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar de grot Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.

Hachelijke onderneming De terugtocht via het water is een hachelijke onderneming omdat de jongens niet kunnen zwemmen. Zij moeten met een duikmasker, onder begeleiding van marineduikers, door het bijna ondoordringbare netwerk van gangen geleid worden. Het begin van de moesson, en de daarmee gepaard gaande stortvloed aan zware regens, zou het redden van de jongens extra bemoeilijken. Zolang het droog blijft, lijkt de kans dat de slachtoffers binnen afzienbare tijd uit hun benarde positie kunnen worden bevrijd het grootst. Ook omdat de kinderen nu nog in redelijk goede gezondheid verkeren. De eerste beelden van de jongens toen ze net waren gevonden. © AP Alternatieve manieren om de jongens uit de grot te krijgen zijn er nauwelijks. Reddingswerkers hebben al meer dan honderd gaten geboord in de bergwand boven de grot waar de voetballers vast zitten in de hoop zo een alternatieve uitweg te creëren. Maar tot dusver zonder resultaat. 'We hebben al meer dan honderd boringen uitgevoerd, maar we hebben hun positie nog steeds niet gelokaliseerd', aldus de gouverneur van Chiang Rai en het hoofd van de crisiscel Narongsak Osottanakorn. De jongens hebben ondertussen brieven geschreven die de reddingswerkers aan hun ouders hebben bezorgd. En de voetbaltrainer die hen in de grot heeft geleid, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de families van de voetballers. Ook de Thaise prins Dipangkorn Rasmijoti heeft van zich laten horen. Hij heeft een handgeschreven kaart naar de voetballers gestuurd, waarin hij tevens de reddingswerkers bedankt voor hun inspanningen om de slachtoffers te helpen. 'Jullie moeten erg bang zijn, maar jullie waren altijd in mijn gedachten', schreef de 13-jarige prins. 'Ik ben erg gelukkig dat jullie allemaal veilig zijn en in goede gezondheid verkeren.'

