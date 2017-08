Reddingsorganisaties staken hulp op de Middellandse Zee

Als reden noemde Save the Children ‘de onzekerheid die recente ontwikkelingen met zich meebrengen’. Het schip Vos Hestia van de organisatie zal weer uitvaren ‘zodra er duidelijke veiligheidsgaranties zijn’. Tot dan meert het schip af op Malta. “Wij voelen de plicht om de veiligheid van ons team en de reddingsoperatie te waarborgen voordat we door kunnen met de missie zoals die ons voor ogen staat. De veiligheid van ons personeel en de bemanning staat voorop.”

Lees verder na de advertentie

De berichten komen op een moment van verhitte discussies tussen de ngo’s met hulpschepen en de Italiaanse regering

Artsen zonder Grenzen (AzG) verklaarde ‘niet langer veilig het werk te kunnen doen nu Libië dreigt met geweld tegen schepen van hulporganisaties’. Volgens AzG "zal het verdrijven van hulpschepen leiden tot veel meer doden in de zee. Daarnaast komen meer vluchtelingen vast te zitten in Libië, mogelijk met fatale gevolgen." AzG blijft wel hulp verlenen via het schip Aquarius, dat onder de vlag van de organisatie SOS Méditerranée opereert vanuit internationale wateren.

De berichten komen op een moment van verhitte discussies tussen de ngo’s met hulpschepen en de Italiaanse regering. Rome wil meer controle over de acht organisaties, om de komst van migranten uit Libië af te remmen. Zo eist de Italiaanse regering dat de hulpclubs politiemensen aan boord meenemen, zodat die bij het oppikken van migranten meteen onderzoek kunnen doen naar eventuele mensensmokkel. Ook stuurde Rome onlangs marineschepen naar Libische wateren om te patrouilleren en de Libische kustwacht bij te staan in het terugsturen van migranten.

De hulporganisaties zijn tegen deze operatie vanwege de gevaren in Libië en de dubieuze integriteit van de Libische kustwacht. Ook willen zij liever geen politie aan boord meenemen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.