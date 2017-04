Records voor Hema, maar nog steeds rode cijfers

Hema timmert de laatste jaren vooral in het buitenland flink aan de weg en dat deed het bedrijf, eigendom van de Britse investeerder Lion Capital, ook vorig jaar. Het opende zijn vijftigste winkel in Frankrijk en opende modelwinkels (flagshipstores, in jargon) in Keulen en Barcelona. Eind januari - Hema’s boekjaar loopt van 1 februari tot 31 januari - telde Hema 720 winkels. Dat zijn er 119 meer dan in 2011.

Lees verder na de advertentie

Al die 720 winkels haalden samen een omzet van 1,19 miljard euro en daarmee verdween het oude omzetrecord, dat uit 2011 dateerde, eindelijk uit de boeken. Hema had voor dat record wel 119 winkels meer nodig dan in 2011.

Op vijf plekken experimeteert Hema met een nieuw concept: de ‘internationale winkel’, zoals die er ook is in Keulen en Barcelona. Hema wil kijken of die formule ook in Nederland aanslaat

Hema mag dan expanderen in het buitenland, het gros van zijn spullen verkoopt het winkelbedrijf nog altijd in het land waar in 1926 begon: Nederland. De Nederlandse winkels waren vorig jaar goed voor bijna 78 procent van de totale omzet.

Er kwamen in 2016 19 Hema’s in Nederland bij, al ging het vooral om tijdelijke vestigingen waar voorraden in de (uit)verkoop gingen. Op vijf plekken experimenteert Hema met een nieuw concept: de ‘internationale winkel’, zoals die er ook is in Keulen en Barcelona. Hema wil kijken of die formule ook in Nederland aanslaat. Na Nederland zijn België (omzet: 143 miljoen) en Frankrijk (ruim 90 miljoen) de belangrijkste landen voor Hema.

Huishoudelijke producten en producten voor persoonlijke verzorging zorgen bij Hema voor de meeste omzet (446 miljoen), gevolgd door kleding (400 miljoen). De kledingomzet steeg vorig jaar flink, een van de redenen waarom Hema zijn verliezen vorig jaar wist te beperken. De omzet in voedingsmiddelen daalde. Die verkoopt Hema vooral in Nederland.

Beroerde jaren Hema heeft een paar beroerde jaren achter de rug. In 2014 leed het een verlies van 189 miljoen (inclusief grote eenmalige afschrijvingen) en in 2015 van 72,5 miljoen. In 2016 bleef het verlies beperkt tot 26,2 miljoen euro. In het laatste kwartaal werd bijna quitte gedraaid, meldde het bedrijf vandaag, en de eerste maanden van 2017 verliepen voorspoedig. Zoals gebruikelijk waren rentebetalingen aan eigenaar Lion een belangrijke kostenpost voor Hema: daar ging vorig jaar ruim 50 miljoen euro aan op. Door de aantrekkende verkopen bleef het personeelsbestand op nagenoeg hetzelfde peil als in 2015. Er werkten in 2016 gemiddeld ruim 11.000 mensen bij Hema, waarvan ruim 9400 in Nederland. Omgerekend in voltijdsbanen waren dat er 5500 (heel Hema), en ruim 4200 (Nederland).

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.