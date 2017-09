Recordaantal Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Negentig landen hebben hierin afgesproken om ontvoerde kinderen terug te brengen naar het thuisland. Toch keert ongeveer de helft nooit terug. Naast de 36 kinderen die deze zomer niet terugkeerden, kwamen ook nog veertien kinderen later terug dan afgesproken was met de achterblijvende ouder.

De meeste ontvoeringen van Nederlandse kinderen gebeurden deze zomer in Polen (vijf kinderen), Marokko en Turkije (beide vier kinderen). Naar Armenië, Curaçao en Italië zijn ieder drie kinderen ontvoerd. “Het beeld bestaat dat het vooral om islamitische landen gaat,” zegt Suzanne Labadie van IKO, “maar het zijn al jaren vaak Europese landen.”

Leerplicht

Van de kinderen die nog niet teruggekeerd zijn, zijn er 25 leerplichtig. De achterblijvende ouder kan een boete krijgen van de leerplichtambtenaar. Dat kan voorkomen worden door het kind tijdelijk uit te schrijven in Nederland. De leerplicht vervalt dan. “Maar daarmee verkleint de ouder de kans om het kind weer terug te krijgen,” zegt Labadie. “In de procedure voor terugkeer moet je aantonen dat het kind in Nederland hoort en dat je de andere ouder geen toestemming hebt gegeven om met het in het buitenland te blijven. Als blijkt dat je het kind hebt uitgeschreven, lijkt het of je toestemming hebt gegeven, en dan zit je klem.”

De procedure voor het terughalen van het kind is lastig, vanwege verschillen in taal, cultuur en rechtssysteem. “In het gunstigste geval duurt het enkele weken maar veel vaker maanden of jaren.” De proceskosten zijn zo hoog dat ouders bijvoorbeeld een dubbele hypotheek moeten nemen, ziet Labadie, terwijl de uitkomst onzeker is, omdat sommige landen anders aankijken tegen de invulling van het verdrag. Andersom, bij kinderen die naar Nederland zijn ontvoerd, is het beter geregeld. “Nederlandse rechters zijn streng in de uitvoering van het verdrag en sturen kinderen snel terug.”

“De beste manier om kinderontvoering tegen te gaan, is voorlichting, ouders laten communiceren”, zegt Labadie. “Als de achterblijvende ouder bijvoorbeeld een toestemmingsformulier invult voor de andere ouder om met het minderjarige kind te reizen, is in het land van bestemming helder wanneer het kind terug zou moeten zijn.”

Afgelopen zomer werden 27 kinderen ontvoerd door de moeder en negen kinderen door de vader. Volgens IKO gaat het vrijwel altijd om ouders die een verslechterde relatie hebben met de andere ouder, en met kind vertrekken naar hun land van herkomst.