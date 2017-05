Recordaantal klachten en memes over vwo-eindexamen Nederlands

Dat was voor het gros nog niet zo’n gemakkelijke opgave. Krijgt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ieder jaar een stroom aan klachten binnen, spuien de eindexamenkandidaten hun frustraties nu ook online. Op Instagram, op YouTube, op Snapchat: wie zich op de sociale media begeeft ziet scheldkannonades en kreten van wanhoop voorbij schuiven.

Het Nederlandse examen bleek voornamelijk een domper vanwege het teveel aan vragen. Hoewel het Cito had beloofd de toets korter te maken dan voorgaande jaren, toen het gros van de scholieren in tijdnood kwam, moesten een heleboel eindexamenkandidaten nu ook hun pennen neerleggen voordat ze de laatste vraag hadden kunnen beantwoorden.

Zo postte Ben Fraters een animatie van een telefonerend paard, die in de hoorn zegt “Ik moet onder de douche gaan staan opdat ik niet meer weet of ik aan het huilen ben of niet” en zette Esmée Geurts een foto online van een man die een hoek krijgt. Het slachtoffer moet de scholieren voorstellen, op het hoofd van de slaande agressieveling plakte Geurts het logo van het Cito.

Vooral het examen Nederlands voor het vwo was pittiger dan verwacht, zo blijkt uit de reacties. Desondanks kunnen de vwo’ers nog lachen. Op de Facebookpagina ‘Centraal Eindexamen 2017 VWO/ HAVO/ VMBO’ plaatst de een na de ander bewerkte foto’s, video’s en plaatjes, waarmee de scholieren met name de ontwikkelaar van de toetsen, het Cito, op de hak nemen.

Recordaantal klachten

Vooral de frases 'apocalyptisch geschreeuw' en ‘hellend vlak’ konden op spot rekenen

Ook over het gebruik van moeilijke woorden in de examenteksten ontstonden grollen. Vooral de frases 'apocalyptisch geschreeuw' en ‘hellend vlak’ konden op spot rekenen. Het LAKS heeft inmiddels bijna 27 duizend klachten over het ‘horrorexamen’ Nederlands ontvangen, een nieuw record, dat op zichzelf ook weer grappen opleverde. “Het apocalyptisch geschreeuw is de spuigaten uitgelopen”, schreef vwo’er Steven de Boer boven een screenshot van de klachtenteller.