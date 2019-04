Recordaantal gevallen van de mazelen in de VS

Het vorige record stond op 667 gevallen van mazelen. Dat was in 2014, toen vooral binnen de streng religieuze Amish-gemeenschap in Ohio veel besmettingen voorkwamen. De heropleving van de besmettelijke ziekte is hoofdzakelijk te wijten aan de uitbraken in Washington en in New York, aldus een verklaring van het CDC.

In New York meldden ambtenaren op woensdag dat sinds oktober 390 gevallen waren geregistreerd, meestal onder kinderen in orthodox-joodse gemeenschappen. ‘Hoe langer deze uitbraken voortduren, hoe groter de kans dat de mazelen opnieuw voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten’, waarschuwde het agentschap.

De rechter bepaalde onlangs in New York dat de stad inenten tegen mazelen mag verplichten. In bepaalde wijken in stadsdeel Brooklyn was de noodtoestand uitgeroepen wegens een uitbraak. Nadat de stad inenten verplichtte, spanden enkele ouders een rechtszaak aan. Zij willen hun kinderen niet laten inenten. De rechter verwierp dit bezwaar, omdat de volksgezondheid zwaarder weegt dan de persoonlijke voorkeur van de ouders. Als zij hun kinderen alsnog niet laten inenten, kunnen ze een boete van omgerekend 900 euro tegemoet zien.

In Rockland County, verderop in de staat, mogen niet-ingeënte minderjarigen dertig dagen lang openbare plekken als scholen en winkels mijden. Zo moet worden voorkomen dat ze besmet raken.