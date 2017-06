Record: scherpschutter doodt IS-strijder op 3,5 kilometer afstand

Kenners spreken in de Canadese krant The Globe and Mail van 'een ongelofelijk wapenfeit'. Zij wijzen erop dat met het schot weliswaar iemand werd gedood, maar dat hiermee wel een IS-aanval op Iraakse militairen werd voorkomen. Bovendien was het alternatief een stuk slechter: het bombarderen van de IS-stelling waar deze strijder zich verscholen had, zou tot veel meer schade leiden en wellicht ook tot burgerdoden.

Lees verder na de advertentie

Het schot in Irak is uitgebreid vastgelegd, op video en door ooggetuigen. Volgens de kenners ging het zeker niet om een toevalstreffer, maar om vakwerk door een goed getrainde militair van de elite-eenheid Joint Task Force 2. Eenmaal afgevuurd met een McMillan TAC 50-geweer, een precisiewapen voor scherpschutters, deed de kogel er bijna tien seconden over voor hij doel trof.

Kromming van de aarde De schutter moest rekening houden met veel factoren: de afstand, de luchtweerstand, de wind, de zwaartekracht en zelfs met de kromming van de aarde. De Canadees verbeterde met zijn treffer op precies 3450 meter ruimschoots het vorige record van een Britse collega, die in 2009 een strijder van de Taliban doodschoot op een afstand van 2475 meter. In de topvijf van geregistreerde, succesvolle afstandsschoten staan nog twee Canadezen. De militairen van JTF 2 zijn gespecialiseerd in contra-terrorisme, het uitschakelen van strijders op afstand en het bevrijden van gegijzelden. Ze zijn al langere tijd actief in Irak, waar een internationale coalitie vecht tegen terreurgroep Islamitische Staat. De werkwijze van JTF 2 is grotendeels geheim en de Canadese autoriteiten geven ook geen toelichting op dit schot. De Canadese scherpschutters opereren in tweetallen, waarbij de een observeert en de ander schiet. Die volgt daarbij altijd dezelfde procedure: enkele malen rustig in- en uitademen, een natuurlijke pauze vinden en dan de trekker overhalen. De Canadese scherpschutters hebben wereldwijd een grote reputatie. "Dit is een vaardigheidspakket dat maar heel weinig mensen hebben", zegt een militair in The Globe and Mail. Dit is een buitengewoon goed schot Generaal b.d. Ruud Vermeulen "Dit is een buitengewoon goed schot", bevestigt Ruud Vermeulen, generaal buiten dienst en voorzitter van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen. "Je moet met zoveel zaken rekening houden: de luchtvochtigheid, de wind die onderweg verandert. Daarvoor moet je het terrein kunnen lezen. En op die afstand heb je bijna nooit goed zicht." Dat een kogel op die afstand nog iemand dodelijk kan treffen, verbaast Vermeulen niet. "Dit is een zwaar kaliber, het zijn kogels die ook uit een mitrailleur komen. Met een speciale mantel gaan ze nog door kogelvrije vesten heen, zelfs op afstand."

Rustige personen Volgens Maurice Becks, voormalig hoofd van de sniperinstructiegroep bij Defensie, moet alles samenvallen voor zo'n schot. "Het wapen, de munitie, de richtkijker, de training, het samenspel met de waarnemer en de ervaring van de sniper." De waarnemer en de schutter hebben bovendien een ballistische computer gebruikt, neemt hij aan. Daarmee kan met alle relevantie informatie, zoals luchtdichtheid en windsnelheid, de ideale baan berekend worden. Nederland kent ook militairen die hiervoor trainen, onder meer bij het Korps Commandotroepen. Scherpschutters nemen een speciale positie in tussen de op actie gerichte commando's. "Het zijn meestal rustige personen", is Becks' ervaring. "Ze nemen de tijd, ze bestuderen hun omgeving, letten op hun ademhaling en ze moeten heel veel trainen. Maar of je dit kan, is uiteindelijk ook een kwestie van aanleg."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.