Reclameposter waarschuwt toeristen voor 'onzedelijke' Noren

Het is een stunt van winkelketen 7-Eleven, die met deze wat provocerende tekst condooms probeert te slijten. Als uitleg volgt: 'Noorwegen is een van de landen met de meeste chlamydia-gevallen in Europa. Op bezoek uit het buitenland? Zorg dat je je beschermt tegen de plaatselijke bevolking'.

De Noorse toeristenvereniging Visit Norway is ontsteld. "Deze reclame zet de Noren weg als ongetrouwde, onzedelijke en seksverslaafde mensen", briest chef marketing Stein Ove Rolland tegen de Noorse krant Dagbladet. En: "Voor het beeld van Noorwegen en de Noren is dit een ramp."

De organisatie voor seksuele gezondheid Sex og Samfunn reageert juist enthousiast. Zij prijst de ludieke advertentie en moedigt het ministerie van gezondheid aan het voorbeeld van 7-Eleven te volgen. Woordvoerder Tore Holte Follestad zegt in Dagbladet dat de reclame 'een belangrijke boodschap overbrengt, op een niet-veroordelende manier'.

Manier van tellen

Bovendien, voegt hij toe, de bewering van de winkelketen klopt. Noorwegen staat in de Europese top-3 van chlamydia-gevallen, volgens de cijfers van het Europese centrum voor ziektepreventie en -controle. In 2016 werd de geslachtsziekte 26.000 keer gediagnosticeerd. Het jaarlijkse gemiddelde ligt meestal rond de 25.000 gevallen, of bijna 500 diagnoses per 100.000 inwoners. Alleen IJsland en Denemarken staan hoger op de Soa-ranglijst.

Volgens Sex og Samfunn zijn de Noren 'niet goed in condoomgebruik'. Vervelend, want de seksueel overdraagbare aandoening kan leiden tot 'ongemak, irritatie en verminderde vruchtbaarheid'.

Maar is het gerechtvaardigd dat 7-Eleven de zomerse toeristenstroom attent maakt op de achteloosheid van het Noorse volk, vraagt Dagbladet zich af. Volgens de krant ligt het aan de manier van tellen. Noren zijn gewoon heel goed in het tijdig diagnosticeren van een aandoening. En dit zegt meer over onze gezondheidszorg dan over ons condoomgebruik, aldus de krant.

Misschien een terechte constatering. Of toch niet. Drie jaar geleden werd Noorwegen uitgeroepen tot herpes-hotspot van Europa. Destijds niet op basis van officiële diagnoses, maar van hoe vaak de Noren op internet zochten naar de symptomen en behandeling van de geslachtsziekte.