Reclamefolder bij de krant is een ontluikende irritatiebron

Al eerder gaf ongevraagd reclamemateriaal dat tegelijk met en via Trouw onder de abonnees werd verspreid, irritaties. ‘Op mijn brievenbus staat niet voor niets de sticker ‘Nee’ tegen reclamefolders’, mailde een lezer, nadat online-modeshop Peter Hahn een aparte reclamefolder aan de krant had toegevoegd.

Lezers beseffen dat kranten niet van de wind kunnen leven en naast de abonnementsgelden inkomsten uit advertenties moeten genereren. Een willekeurige editie kan nog zoveel advertentiepagina’s tellen, geen lezer die aangeeft dat hij er moeite mee heeft. Het begrip onder lezers voor de commerciële kant van een krantenbedrijf is vanzelfsprekend. De tijd dat redacties en advertentieafdelingen elkaar volkomen negeerden, ligt daarbij al langer achter ons.

Het wil niet zeggen dat journalisten en advertentieverkopers nu bij elkaar op schoot zitten. Binnen een krantenbedrijf moet niemand dat willen. Het gezonde wantrouwen is gebleven als de een iets van de ander wil. Met altijd in het achterhoofd dat commercie en journalistiek niet door elkaar heen mogen lopen omdat dit tot belangenverstrengeling kan leiden. Het voornaamste is dat het begrip voor elkaars werk en belang is toegenomen. Beide partijen, redactie en advertentiebedrijf, streven naar een nog betere krant met ieder afzonderlijke doelen. De een doet dat op commercieel gebied, de ander op journalistiek terrein.

De lezer ziet het resultaat in soms boeiende journalistieke producties en soms in omvangrijke reclamefolders. Met bijlagen als die van Helios en eerder de mode van Hahn, is het lezersbegrip niet altijd zo vanzelfsprekend. Dat begrip is minder in vergelijking met dat voor de reguliere advertenties. Dit vertaalt zich in meer klachten. ‘Alstublieft, verlos mij van deze ongevraagde brochures’, mailde een lezer mij deze week, Zijn alternatief: ‘Van mij mag u het abonnementstarief verhogen met de paar centen die deze reclame oplevert’.

Er zijn lezers die reclamefolders niet vinden passen bij de statuur van Trouw. Zij vragen de krant of zulke bijlagen niet enorm belastend zijn voor het milieu, terwijl ze toch vroeg of laat in de oudpapiercontainer verdwijnen. Zij willen weten waarom reclame wordt gemaakt voor een Duitse kankerkliniek, terwijl juist Nederland toch zoveel kennis op oncologisch gebied heeft.

Irritatie bij lezers Hoofdzaak blijft de irritatie onder een relatief gering aantal lezers dat reclamebijdragen zegt te kunnen missen als kiespijn. Als het advertentiebedrijf twijfelt of de inhoud van een bepaalde advertentie bij Trouw past, wordt deze voorgelegd aan hoofdredacteur Cees van der Laan. Dit gebeurde ook in het voortraject van de reclamefolder van Helios. Alvorens hij instemde met de folder, is in zijn opdracht journalistiek onderzoek gedaan naar de status van het ziekenhuis. “Helios bleek zeer bonafide en niet een kliniek met bijvoorbeeld alternatieve, eventueel omstreden geneeswijzen”, vertelt Van der Laan, die het advertentiebeleid van de krant eenvoudig noemt. ‘Advertenties die niet oproepen tot discriminatie, racisme, haat, seksisme en geweld worden geaccepteerd. Op dezelfde dag dat de reclamefolder werd verspreid, stond in de Verdieping een pamflet van artsen, wetenschappers en anderen tegen euthanasie bij vergevorderde dementie. Dat was een politiek inhoudelijke advertentie, waar je ook moeite mee kan hebben. Juist hierom zijn we als krant kritisch en onafhankelijk’. Een valkuil was zaterdag de advertentie op de voorpagina waarin naar de reclamebijlage werd verwezen Een valkuil was zaterdag de advertentie op de voorpagina waarin naar de reclamebijlage werd verwezen. Er stond: ‘Vandaag bij uw krant: een folder van Helios Klinikum’. Het eerste deel suggereerde toch zoiets als een redactionele bijdrage. Lezers die hierover klaagden in samenhang met het nietige woordje ‘advertentie’ hebben een punt, beaamt de hoofdredactie. Abonnees behoren in één oogopslag te weten wie verantwoordelijk is voor welke tekst.

