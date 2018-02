Rechtszaak tegen The Weinstein Company

Procureur-generaal Eric Schneiderman stelt dat het bedrijf medewerkers jarenlang onvoldoende beschermd heeft tegen seksueel misbruik.

Aan de rechtszaak gingen vier maanden onderzoek vooraf waarin de onderzoekers spraken met oud-medewerkers. Die beschuldigen de 65-jarige Weinstein onder meer van doodsbedreigingen en intimidatie. Een greep uit de getuigenissen: zijn chauffeurs in New York en Los Angeles zouden altijd condooms in de auto moeten hebben, binnen het bedrijf is volgens zijn assistenten een ‘bijbel’ in omloop met Weinsteins wensen en voorkeuren, en hij deed geregeld seksuele verzoekjes aan medewerkers in ruil voor promotie.

Een van de medewerkers verklaarde dat Weinstein in 2015 naakt voor haar verscheen in een hotelkamer en haar dwong hem te masseren. Ze diende een klacht in bij personeelszaken, maar daar werd nooit iets mee gedaan.

Volgens de aanklagers was er sinds de oprichting van The Weinstein Company in 2005 sprake van een ‘vijandige werkomgeving, een patroon van seksuele intimidatie en geroutineerd misbruik van bedrijfsmiddelen’. Schneiderman omschrijft de praktijken van Weinstein als ‘verdorven en uitbuitend wangedrag’.

Samen met zijn broer en mede-oprichter Robert heeft hij volgens de aanklacht op een ‘schandalige’ manier de burgerrechten, mensenrechten en zakelijke rechten van New York (waar het hoofdkantoor is gevestigd) overtreden.