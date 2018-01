Rechtszaak tegen moeder werpt nieuw licht op de dood van achtjarige Sharleyne

De zaak heeft een bijzondere geschiedenis. Kort na de fatale val werd Hélène al aangehouden. Er was geen bewijs, ze ging vrijuit. Maar haar ex, de niet-biologische vader van Sharleyne, dwong via een artikel 12-procedure af dat het Openbaar Ministerie (OM) Hélène toch moest vervolgen. Er kwamen nieuwe onderzoeken, een contra-expert bekeek de verwondingen van Sharleyne, een nieuwe getuige werd gehoord. In oktober is de vrouw aangehouden en sindsdien zit ze vast. De officieren van justitie gaven woensdag toe dat het onderzoek in eerste instantie niet volledig is geweest.

De nieuwe getuige is een bovenbuurman, die verklaarde dat hij rond kwart over één ’s nachts stemmen uit de woning hoorde komen, en even later een doffe dreun, alsof er iets over de reling viel. Nieuw forensisch onderzoek wees uit dat Sharleyne mogelijk gewurgd is; zowel de verwondingen aan haar hals als de puntbloedingen in haar ogen wijzen op die mogelijkheid.

Het Openbaar Ministerie noemt Hélène’s gedrag ronduit vreemd.

Hélène J. was zelf niet aanwezig. Op verzoek van Paul van Jaarsveld, haar raadsman, zal een aantal politiemensen die bij het onderzoek betrokken waren, worden gehoord. Volgens hem rammelt het onderzoek en is het onvolledig. Ook vindt hij het kwalijk dat zijn cliënt geschaduwd en afgeluisterd is. De advocaat vroeg om opheffing van de hechtenis, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Hélène blijft achter slot en grendel.