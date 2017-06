Rechtszaak tegen Bill Cosby mislukt

De rechtszaak tegen Bill Cosby (79) heeft vandaag niet geleid tot een uitspraak. De twaalf juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of de komiek schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand.

Lees verder na de advertentie

De jury vergaderde 53 uur over de schuldvraag in de geruchtmakende misbruikzaak. De juryleden erkenden vandaag er niet uit te komen. De rechter verklaarde het proces daarop nietig. Een overwinning voor Cosby, die een lange gevangenisstraf boven het hoofd hing.

Maar de aanklagers laten weten zich niet neer te leggen bij de mislukte rechtszaak. Ze willen een nieuwe poging doen om Cosby te vervolgen.

De tv-ster wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar veel van die zaken zijn verjaard.

De advocaat van Cosby legde in haar slotpleidooi afgelopen maandag de nadruk op de romantische aard van de relatie van Cosby en Constand. Ook ging hij in op tegenstrijdigheden in Constands verklaringen. Zij beweerde bijvoorbeeld eerst dat ze bijna geen contact meer had gehad met Cosby na de avond waarop hij haar zou hebben misbruikt, maar telefoonrekeningen geven aan dat ze elkaar nog 72 keer spraken.

De aanklager haalde tijdens de zitting juist een verklaring van Cosby uit 2005 aan uit een civiele zaak van Constand tegen Cosby, waarin hij toegaf dat hij haar pillen gaf om te relaxen, om uiteindelijk seks met haar te hebben. Zij houdt vol dat ze niet heeft ingestemd met seks. Cosby zelf legde tijdens de zittingen geen verklaring af.

Meerdere vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van de acteur woonden de rechtszaak bij. Ze droegen buttons met het opschrift 'wij staan voor de waarheid'.

Tegen Cosby lopen ook nog enkele civiele rechtszaken voor mishandeling en laster.

Cosby werd in de jaren tachtig bekend als de warme vader Heathcliff Huxtable in 'The Cosby Show'.

Lees ook: Bill Cosby: pionier, moraalridder, verdachte

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.