Rechtszaak rond mislukte ontsnapping uit Limburgse gevangenis lijkt script van een actiefilm

Het moest eruitzien als een pleziervluchtje met een helikopter, geboekt­­ door Ismael el M. (21) als verrassing voor zijn vriendin. In werkelijkheid ging het vorig jaar 11 oktober om een kaping van de heli teneinde de zware crimineel Benaouf A. te helpen­­ ontsnappen uit de gevangenis in Roermond. Dat het plan niet slaagde, is te danken aan een tip en rechercheurs die het spelletje meespeelden.

Dit verhaal, dat het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank Amsterdam vertelde, kan zomaar het script zijn voor een film. Een groep van vijf, zes jonge Amsterdammers van Marokkaanse afkomst, de jongste pas 19 jaar, besloot vorig jaar Benaouf A. een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld, te helpen.

A., die in Roermond een straf uitzit van twaalf jaar voor zijn aandeel in een moord in Antwerpen, heeft de regie, ook al zit hij in de cel. Via een binnengesmokkelde telefoon weet hij een plattegrond van de luchtplaats te sturen naar zijn handlangers buiten de gevangenis. Zij huren een helikopter voor een vlucht. Het tochtje is gepland op 4 oktober. Het gehuurde toestel telt vier zitplaatsen en er gaan maar twee passagiers mee. Zonde van het geld, is de eerste gedachte. De vlucht wordt niet gemaakt vanaf de luchthaven Lelystad, wat gebruikelijk is, maar van het heli-platform Heythuijsen. Ver weg voor iemand die in Amsterdam woont.

De heli zal nooit de lucht in gaan, en Benaouf A. hoeft zich ook niet aan een autoband omhoog te laten trekken.