Rechtszaak om uitlevering Huawei-topvrouw aan VS in januari van start

De laatste hoorzitting is gepland voor oktober 2020, blijkt uit een kalender die opgesteld is door Mengs advocaten en die is goedgekeurd door het hooggerechtshof van Brits-Columbia, aldus de zenders CBC en Radio-Canada.

De CFO van de Chinese techreus, dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, werd op 1 december opgepakt in Vancouver op verzoek van de Amerikaanse justitie. Die beschuldigt haar van bankfraude en het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Ook zou ze, via twee vestigingen, industriële geheimen ontfutseld hebben van de Amerikaanse telecomgroep T-Mobile. De advocaten van Meng ontkennen de beschuldigingen.

Meng werd enkele dagen na haar arrestatie op borgtocht vrijgelaten, maar moet een enkelband dragen en diende haar paspoort in te leveren bij de Canadese autoriteiten.

Spanningen

De aanhouding van Meng leidde tot hoogoplopende spanningen tussen Canada en China. De Chinezen pakte de Canadese ex-diplomaat Michael Kovrig en consultant en zakenman Michael Spavor op. Zij worden verdacht van spionage. Sinds hun arrestatie hebben ze niet met advocaten kunnen spreken. Twee andere Canadezen werden ter dood veroordeeld nadat ze schuldig bevonden waren aan drugshandel.

Ook blokkeert China de import van Canadese landbouwproducten. Zo zei Ron Davidson, directeur van de Canadese vereniging van sojaproducenten Soy Canada, dat de export naar China in elkaar gestort is. ‘Het gaat niet ietsje minder, maar het is praktisch tot stilstand gekomen’, aldus Davidson.

China ziet in de zaak een poging om Huawei, het vlaggenschip van zijn telecomsector, te ondermijnen. Volgens de Canadese premier Justin Trudeau is er geen sprake van ‘politieke bemoeienis’, maar is Canada een ‘rechtstaat’.

De finale beslissing over de uitlevering van Meng ligt bij de Canadese minister van Justitie, David Lametti. In een mededeling laat Huawei donderdag weten dat het ‘optimistisch is dat het juridische systeem van Canada de zaak op een rechtvaardige en efficiënte manier zal regelen, in het voordeel van Meng’.