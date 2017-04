Rechters vrezen uitholling van strafrechtspraak

In een toelichting op het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 2016 zegt Bakker dat de “grenzen zijn bereikt”. De afgelopen jaren heeft de wetgever stevig ingezet op het buiten de rechter houden van afdoeningen. Zo is de bestuurlijke boete veelal in de plaats gekomen van een strafrechtelijke boete. Daarbij kreeg het Openbaar Ministerie ook nog eens de bevoegdheid een straf uit te spreken in de vorm van een strafbeschikking. En daar komt geen rechter aan te pas.

Bakker vindt het omzeilen van de strafrechter ongepast. De samenleving moet volgens hem kunnen vaststellen en controleren hoe de overheid optreedt tegen het overtreden van wetten en regels. Zeker bij grote zaken tegen het bedrijfsleven wordt vaak door het OM gekozen voor een afdoening met een miljoenentransactie in plaats van met een vonnis door de rechter.

Bakker vindt dat de overheid stevig moet investeren in de keten van het strafrecht. Politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak hebben nu elk afzonderlijk hun eigen computersystemen. Dat moet volgens Bakker veranderen. Eén digitale infrastructuur moet voorkomen dat bijvoorbeeld rechercheurs processen-verbaal moeten printen alvorens ze die kunnen inleveren bij het volgende loket bij het OM. Daar moet vervolgens het proces-verbaal weer worden gescand.

Vorig jaar werden bijna 1,6 miljoen zaken bij de gerechten aangebracht. Dat waren er 95.000 minder dan het jaar er voor. De sterkste afname was bij het aantal gijzelingszaken. Dat zijn zaken waarbij het Openbaar Ministerie iemand wil vastzetten teneinde de betaling van een boete af te dwingen.

