Rechter ziet piloot als werknemer en niet als zzp’er

Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) gaat het om een piloot die vliegt voor Ryanair. Dit kan de prijsvechter lelijk opbreken, want Ryanair geeft zo’n driekwart van zijn piloten geen arbeidsovereenkomst, maar huurt ze in als zzp’er via een ingewikkelde constructie die loopt via een bemiddelaar in Groot-Brittannië, zo stelt de VNV. Volgens de pilotenvakbond stellen deze constructies Ryanair in staat zo weinig mogelijk belasting te betalen.

Ook de betreffende piloten kunnen in de problemen komen. Mogelijk krijgen zij te maken met naheffingen van duizenden euro’s van de fiscus, omdat zij ten onrechte belasting hebben betaald alsof zij ondernemer zijn, aldus de VNV.

De zaak bij de rechtbank Gelderland draaide om een piloot die over 2011 belastingaangifte heeft gedaan alsof hij een zelfstandig ondernemer was. Volgens de Belastingdienst was de piloot in de praktijk in loondienst, aangezien er een gezagsverhouding bestond tussen de piloot en de luchtvaartmaatschappij. Vandaar dat de piloot te maken kreeg met een hogere belastingaanslag en een heffingsrente. Terecht, zo besliste de rechter.

De tot nog toe onbekende uitspraak van half januari is geanonimiseerd, maar volgens VNV gaat het in deze zaak over een piloot die werd ingehuurd door het Ierse Ryanair. Uit de uitspraak blijkt dat de piloot in het bezit diende te zijn van een brevet, uitgegeven door de Irish Aviation Authority en dat hij werkte volgens een constructie die bij Ryanair gebruikelijk is.

In een reactie zegt Ryanair geen kennis te hebben over gerechtelijke uitspraken in Gelderland. Ook stelt Ryanair dat het vonnis niet Ryanair betreft.

Oordeel Om zijn oordeel te onderbouwen wijst de rechter erop dat de betreffende piloot in 2011 slechts voor één vliegtuigmaatschappij heeft gevlogen via slechts één opdrachtgever. Ook stelt de rechter vast dat de piloot moest voldoen aan allerlei verplichtingen, die niet passen bij zelfstandig ondernemerschap. Zo moest de piloot bepaalde perioden beschikbaar zijn, mocht er werk te doen zijn. Er werd voor hem bepaald wanneer, waarvandaan en waarnaartoe hij moest vliegen. Ook al gaat de zaak over 2011, al deze verplichtingen komen ook in recente arbeidsconstructies van Ryanair terug, zo stelt de VNV. Met deze uitspraak in de hand kan de Be­las­ting­dienst boe­ken­on­der­zoek doen en correcties opleggen aan deze lucht­vaart­maat­schap­pij Peter Kavelaars De gerechtelijke uitspraak kan grote gevolgen hebben, zegt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit en verbonden aan Deloitte. “Met deze uitspraak in de hand kan de Belastingdienst boekenonderzoek doen en correcties opleggen aan deze luchtvaartmaatschappij, die kunnen oplopen tot miljoenen euro’s. Daarvoor moet de betreffende luchtvaartmaatschappij wel aangemerkt kunnen worden als een Nederlandse werkgever.” Mocht er een bemiddelaar in het spel zijn, dan kan de Belastingdienst ook daar aankloppen, mits het een uitzendbureau betreft, aldus Kavelaars. Anders gaat de Belastingdienst langs bij de individuele Nederlandse piloten, zegt Kavelaars. De piloot uit de Gelderse rechtszaak had over circa 24.000 euro (een derde van zijn inkomen) geen belasting betaald, omdat hij aangifte had gedaan als ondernemer. Kavelaars: “Als hij over dat bedrag alsnog belasting moet betalen, komt dat neer op bijna 10.000 euro.” Daarbij komt nog een heffingsrente van 963 euro. De VNV betreurt dat de piloten uiteindelijk financieel de dupe zijn, zegt VNV-bestuurslid Otjan de Bruijn: “Piloten worden in deze positie gebracht doordat Ryanair ze niet gewoon in dienst wil nemen. De overheid zou Ryanair moeten aanpakken vanwege deze schijnconstructies.” Piloten worden in deze positie gebracht doordat Ryanair ze niet gewoon in dienst wil nemen Otjan de Bruijn (VNV) Volgens Ryanair betalen al zijn piloten belasting in Ierland. “Als Nederlandse piloten verplichtingen hebben onder de Nederlandse belastingwetgeving, dan zullen zij uiteraard een volledige teruggave ontvangen van de belastingen betaald in Ierland. Het maakt hierbij niet uit of zij direct in dienst zijn bij Ryanair of werkzaam zijn als zzp’er.” De Belastingdienst reageert niet op individuele zaken. Wel stelt de fiscus dat er onderzoek wordt gedaan naar schijnconstructies bij zeven opdrachtgevers in verschillende sectoren. Volgens Kavelaars zou het verstandig zijn als de betreffende luchtvaartmaatschappij haar manier van inhuren aanpast. “De conclusie van de rechter dat het hier geen ondernemerschap betreft, maar een dienstbetrekking is uitvoerig gemotiveerd. Ik denk dat een hoger beroep weinig succes heeft.”

