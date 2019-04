Rechter wil onderzoek naar mentale toestand schutter Christchurch

Tarrant wordt aangeklaagd voor 50 moorden en 39 pogingen daartoe, de meest omvangrijke aanklacht ooit in Nieuw-Zeeland.

De rechter in Christchurch gelastte een psychologisch onderzoek naar de vermoedelijke aanslagpleger, om te bepalen of hij in staat is om berecht te worden. Een dergelijk onderzoek is niet ongebruikelijk in Nieuw-Zeeland.

Tarrant is overgebracht een gevangenis in Auckland, op zo'n duizend kilometer van Christchurch en de enige in het land die beschikt over maximale beveiliging. Via een videoverbinding vanuit zijn cel verscheen hij voor de rechter. Tarrant zat geboeid in een stoel en droeg een grijs gevangenis-T-shirt. Hij luisterde zonder iets te zeggen naar de aanklachten tegen hem. De zitting duurde ongeveer een klein half uur.

In de rechtszaal in Christchurch waren tientallen familieleden en vrienden van de slachtoffers van de aanslagen op 15 maart aanwezig. Vanaf de publieke tribune keken ze op een groot videoscherm in de zaal zwijgend en veelal geëmotioneerd in de ogen van de vermoedelijke dader.