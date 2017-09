Rechter: Vrouw kan best in urinoir op straat plassen

Het voorval vond twee jaar geleden plaats, toen Piening na een nacht stappen naar het toilet moest. Alle kroegen waren al dicht, het dichtstbijzijnde openbare toilet voor vrouwen was twintig minuten lopen. Piening besloot te wildplassen, en werd vervolgens op de bon geslingerd door een passerende agent.

Je kunt als vrouw ook in een urinoir plassen. Dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen Kantonrechter Amsterdam

Maar waar had ze dan heen moeten gaan? Piening maakte de gang naar de kantonrechter. "In Amsterdam zijn 35 openbare mannentoiletten en twee voor vrouwen. Ik was op dat moment 2 kilometer verwijderd van een vrouwentoilet en de nood was zeer hoog. Ik had geen alternatief", betoogde ze maandagmiddag bij de rechtbank in Amsterdam. Ze noemde het discriminatie dat er veel meer mogelijkheden zijn voor mannen dan voor vrouwen om te plassen in het openbaar. De kantonrechter ging er niet in mee. "Je kunt als vrouw ook in een urinoir plassen. Dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen." De boete viel lager uit dan het oorspronkelijke bedrag van 140 euro, omdat het meer dan twee jaar heeft geduurd voordat de zaak voorkwam.

Er zijn gewoon geen faciliteiten voor vrouwen, dat moet anders Geerte Piening

De boete vindt Piening terecht, wildplassen is immers verboden. Maar de manier waarop de kantonrechter zijn besluit onderbouwde was voor Piening ‘teleurstellend’. “Dat ik ook op een urinoir moet plassen, dat kan helemaal niet. Hij zei ook dat er geen urinoirs zijn voor vrouwen omdat vrouwen bijna nooit wildplassen.” De kantonrechter zei dat hij in zijn hele carrière pas twee keer een wildplassende vrouw voor zich heeft gehad.

Intussen wordt Piening bedolven door mediaverzoeken, op sociale media vragen zich af hoe een vrouw zich dan in een urinoir moet wurmen. Bedrijven die plastuiten maken spelen er handig op in. “Ik wilde die publiciteit, want er moet aandacht voor komen. Er zijn gewoon geen faciliteiten voor vrouwen, dat moet anders. Met al die aandacht kunnen ze er niet meer omheen.” Hoe het probleem dan opgelost moet worden, dat weet ze nog niet precies. “Met uriliften, plasgoten, daar heb ik nog niet over nagedacht.” Inmiddels ligt er wel een brief bij de gemeente waarin ze vraagt om meer maatregelen, op een reactie wacht ze nog. “Ik wil gewoon dat het geregeld wordt.”

