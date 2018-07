Rechter volgt OM: zes jaar cel voor afwezige Syriëganger Victor D.

Mocht hij de daad bij het woord voegen en terugkeren naar Nederland, dan weet Victor D. (30) wat hem te wachten staat. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de voormalige postbode uit het Overijsselse Heeten tot een celstraf van zes jaar voor deelname aan een terroristische organisatie. Toen het Openbaar Ministerie twee weken geleden hetzelfde eiste, liet D. via verschillende media weten dat het hem alleszins meeviel.

De rechter zegt best oog te willen hebben voor de verklaring van D. dat hij in 2013 naar Syrië vertrok om de bevolking te helpen. Toch doet dat niets af aan het feit dat hij zich volledig heeft overgegeven aan de strijd van de jihadistische groepen IS en ­Jabath al-Nusra en dat hij wapens heeft gedragen. D. is op een foto te zien met een kalasjnikov.

Rechtstaat

De uitreiziger was één van de terreurverdachten die twee weken geleden in afwezigheid terechtstonden voor de rechtbank in Rotterdam. De mannen zijn voor zover bekend nog in Syrië of Irak. Het Openbaar Ministerie wil hen vervolgen om duidelijk te maken dat de rechtsstaat ook voor hen geldt.

De rechtbank gaat daar in de vonnissen in mee. Hoewel ‘het aanwezigheidsrecht één van de meest fundamentele rechten van een verdachte is’, hebben die hun kansen gehad. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld. Gezien de ernst van de verdenkingen (deelname aan een terroristische organisatie) is ‘het maatschappelijk gezien van groot belang dat in deze zaken zichtbaar recht wordt gedaan’, aldus de rechter.

Twee andere verdachten, Bashir M. (32) en Khalid B. (33), werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk zeven en zes jaar. De rechtbank geeft M. een hogere straf omdat hij een prominente rol speelt in een propagandavideo van IS, die nog altijd online te vinden is.

Een vierde verdachte werd vrijgesproken, omdat bewijs ontbreekt dat hij daadwerkelijk deel uitmaakt van een terroristische organisatie. Het OM had zes jaar cel tegen hem geëist.