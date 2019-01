Rechter verbiedt werkonderbreking bij Nedcar, elders in de metaal gaan stakingen gewoon door

De rechter zet hiermee een streep door de 48-uursstaking die de vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 hadden aangekondigd bij VDL Nedcar.

De Limburgse autofabrikant daagde de bonden dinsdagmiddag voor de rechter om de staking te voorkomen. Volgens het bedrijf zou deze werkonderbreking de relatie met zijn enige opdrachtgever, automerk BMW, in gevaar kunnen brengen. De rechter achtte die stelling gisteren voldoende bewezen.

Ging de staking door, dan werd de fabrikant voor de tiende keer geconfronteerd met stakingen in krap zeven maanden tijd. Onacceptabel en disproportioneel, zei de woordvoerder van VDL Nedcar gisteren. Want inmiddels loopt de schade door de stakingen in de miljoenen. Een advocaat van VDL sprak gisteren tijdens de zitting over 9,3 miljoen. Nog schrijnender, zegt VDL, is dat automerk BMW zich als enige opdrachtgever terug dreigt te trekken nu de productie daalt. “Als dat gebeurt staat er over een paar jaar 6000 man op straat”, aldus de woordvoerder.

Zo’n vaart zal het niet lopen, verwachtte vakbond FNV gisteren. Krap drie jaar geleden, tijdens de vorige onderhandelingen, tikte BMW zijn autofabrikant ook al op de vingers. Net als nu ging er toen vanuit Duitsland een alarmerende brief de deur uit. “Maar daarmee zegt BMW niet: verbiedt de stakingen. Nee, het zegt: los het conflict op”, aldus een FNV-woordvoerder.

Medewerkers aan een lopende band bij Nedcar in het Limburgse Born zouden meer stressklachten kennen dan kantoorpersoneel. © ANP

Toch oordeelde de rechter tegen verwachting van de bonden in het voordeel van VDL Nedcar. Zeer teleurstellend, zei FNV-bestuurder Hans Wijers vlak na de uitspraak. “Misschien spreek ik deze woorden uit emotie, maar met deze uitspraak wordt het collectieve stakingsrecht voor landelijke cao’s om zeep geholpen.” Wijers vreest dat ook andere bedrijven zich nu gemakkelijker zullen bezinnen op een gang naar de rechter. “Dat is het precedent wat je hiermee schept.”

Volgens Wijers hebben de advocaten van VDL Nedcar onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het bedrijf daadwerkelijk de deuren zal moeten sluiten als de staking doorgaat. “De productie van VDL is van nog veel meer factoren afhankelijk dan alleen deze stakingen.”

Vooralsnog gaan de andere geplande stakingen in het land gewoon door. De bonden verwachten dat vandaag en morgen 5500 metaalwerkers het werk neerleggen. Vakbonden en werkgeversorganisatie FME pogen al acht maanden een nieuw cao-akkoord te sluiten in de metaalsector. Maar vlotten wil het niet. Ook de laatste onderhandelingspoging, van afgelopen dinsdag, liep stuk. Een van de hete hangijzers is de hoogte van de loonsverhoging. Waar de bonden inzetten op een jaarlijkse verhoging van 3,5 procent, wil FME niet verder gaan dan 2,9 procent per jaar.