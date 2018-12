Rechter verbiedt verkoop iPhone 7 en 8 in Duitsland

De Duitse rechter geeft Qualcomm gelijk. En er lopen tal van dit soort rechtszaken.Apple gaat in beroep, maar zegt ondertussen gehoor te geven aan de uitspraak.

Qualcomm heeft ook recht op een schadevergoeding. Het bedrag wordt later vastgesteld. In totaal verkoopt Apple zo’n 10 miljoen iPhones per jaar in Duitsland, waarvan de helft oudere types. Het patent van Qualcomm maakt een smartphone energiezuiniger, waardoor de batterij langer mee gaat.

Apple blijft profiteren van ons intellectueel eigendom, maar weigert ons daarvoor te compenseren Don Rosenberg, topman van Qualcomm

Het is een veldslag in een taaie patentenoorlog, zoals Samsung en Apple die eerder hebben gevoerd. Qualcomm en Apple zijn verwikkeld in verschillende juridische procedures. In september klaagde Qualcomm ­Apple bijvoorbeeld aan wegens ­diefstal van technologische kennis, die Apple zou hebben doorgespeeld aan concurrent Intel. Omgekeerd pakt Apple Qualcomm aan in de Verenigde Staten, China en Groot-Brittannië.

Apple eist in de VS 1 miljard dollar van Qualcomm, omdat de chipsproducent ‘buitensporige royalties’ eist van zijn klanten. Apple voelt zich gesteund door de zaak van de Amerikaanse toezichthouder voor het mededingingsrecht tegen Qualcomm. Deze Federal Trade Commission verwijt Qualcomm misbruik te maken van z’n monopolie, waardoor consumenten duurder uit zijn.

Onlangs kreeg Qualcomm in China gelijk in een patentenzaak tegen ­Apple. “Twee gerespecteerde rechtbanken in twee verschillende jurisdicties hebben in de afgelopen twee weken de waarde van Qualcomms patenten bevestigd en Apple aangewezen als overtreder, en daarbij een verbod afgekondigd op iPhones in de belangrijke markten van Duitsland en China”, zegt topman Don Rosenberg van Qualcomm in een verklaring.

Software In China waren volgens de rechter twee Qualcomm-patenten geschonden, waardoor een gebruiker foto’s kan bewerken en apps kan beheren via het aanraakscherm. Het verkoopverbod geldt daar voor verschillende types van de iPhone 6, 7, 8 en X. ­“Apple blijft profiteren van ons intellectueel eigendom, maar weigert ons daarvoor te compenseren”, zei Rosenberg. Een belangrijk verschil is dat het in China om software ging, om computercodes dus, en in Duitsland om hardware, de technische onderdelen. Dat eerste is makkelijker op te lossen. Je zet programmeurs aan het werk en komt met een update voor de telefoons. Dat heeft Apple gedaan en het bedrijf vraagt de rechter daarom het besluit te herroepen. Bij hardware moet de smartphone fysiek worden aangepast. In de Duitse zaak gaat het om een chip van Apple’s toeleverancier Qorvo. Eerder was Qualcomm in de Verenigde Staten een vergelijkbare zaak begonnen tegen Apple en Qorvo. Maar in die zaak kreeg Qualcomm geen gelijk. Zolang het beroep loopt, zijn de iPhone 7 en 8 niet te koop bij de vijftien Apple Stores, laat Apple weten. Maar de modellen zijn wel verkrijgbaar via de overige 4300 verkooplocaties in Duitsland. Volgens Qualcomm moeten de toestellen van die andere winkels en verkopers ook worden teruggeroepen en vernietigd.

