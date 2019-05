Rechter verbiedt staking van het openbaar vervoer rond Schiphol

De luchthaven moet bereikbaar blijven met het openbaar vervoer, besloot de rechter in een door Schiphol aangespannen kort geding. Schiphol was bang voor de openbare orde als reizigers niet met de trein naar het vliegveld kunnen komen of dat kunnen verlaten.

Er moet die dag tussen 05.00 uur en 21.00 ieder kwartier een trein van Schiphol naar Amsterdam Centraal en vice versa rijden. De treinen stoppen ook op de stations Lelylaan en Sloterdijk.

De rechter oordeelde dat reizigers op de luchthaven onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol kunnen reizen. Door de staking wordt er al meer drukte verwacht op de weg. Bovendien is er een gerede kans dat Schiphol Plaza te druk wordt als er te veel reizigers op de luchthaven zijn die niet weg kunnen.

