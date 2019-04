Rechter verbiedt staking boa's op Koningsdag in Amsterdam

De boa's wilden staken omdat zij beter bewapend willen worden. Ze voelen zich onveilig en willen zich beter tegen agressie kunnen verdedigen. Hun uitrusting moet worden uitgebreid met wapenstok en pepperspray, vinden zij.

De gemeente wil dat niet, omdat het geweldmonopolie bij de politie ligt. De boa’s hadden aangekondigd dat ze zaterdag tussen 18.00 en 21.00 uur zouden gaan staken. De gemeente vond dat onaanvaardbaar en wilde dat de rechter daar een stokje voor stak.

Volgens de recentste cijfers van het ministerie van justitie en veiligheid dragen van de 24.431 boa’s in Nederland er 874 een wapenstok, 306 pepperspray en dragen er 186 zelfs een vuurwapen. Daar kregen ze speciale toestemming voor van de minister.

De roep om boa’s uit te rusten met wapenstokken en pepperspray, klinkt niet alleen in Amsterdam. In meer gemeenten krijgen de boa’s te maken met agressie, zonder dat zij naar eigen zeggen de middelen hebben zich daartegen te verdedigen. Dat terwijl er genoeg voorbeelden zijn van boa’s die de uitrusting al wel kregen.

In tegenstelling tot hun collega’s in de stad, zijn zogeheten groene boa’s soms wel volledig bewapend. Geen overbodige luxe, aangezien ze oog in oog staan met zware criminelen en de aanrijtijd van de politie lang is.