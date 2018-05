Rechter verbiedt lawaaiprotest tijdens Dodenherdenking op de Dam

Organisator Rogier Meijerink van #Geen4MeiVoorMij had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Daar zag hij later toch vanaf. In plaats daarvan wilde hij twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm af laten gaan, om vervolgens in stilte te vertrekken. Maar ook dit plan werd door de gemeente afgewezen.

#Geen4MeiVoorMij vindt dat Nederland op 4 mei oorlogsmisdadigers herdenkt, omdat tijdens Dodenherdenking ook de Nederlandse militairen herdacht worden die vochten in Nederlands-Indië. Bovendien, vindt de groep, moet Nederland ook de slachtoffers herdenken die in de voormalige kolonie omkwamen door Nederlands optreden.

We laten ons niet leiden door wat een koloniaal instituut als de rechtbank ervan vindt Rogier Meijerink

De actievoerder, die verwacht dat er zo'n honderd tot driehonderd medebetogers komen, zei al voorafgaand aan de uitspraak dat hij zich niet laat weerhouden door de uitspraak van de rechtbank.

"We laten ons niet leiden door wat een koloniaal instituut als de rechtbank ervan vindt". zei hij. "We gaan ons mengen onder het publiek en geluid maken. Als je het in je eentje doet en niet als groep ben je geen manifestatie."

Respectloos Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt de oproep tot een lawaaidemonstratie respectloos. #Geen4MeiVoorMij plaatst zich met de strafbare oproep buiten het maatschappelijk debat, vindt het comité, en daarom is de groep geen gesprekspartner. Een woordvoerder zegt dat het comité gedurende het hele jaar spreekt met allerlei groepen over de invulling van 4 mei. "Ook met de Indonesische gemeenschappen." De slachtoffers in Nederlands-Indië tijdens de oorlog waren Nederlandse staatsburgers, stelt het comité. Daarom worden ook zij herdacht, al staat dit niet expliciet vermeld in het memorandum. De burgers die om het leven kwamen tijdens de politionele acties tussen 1945 en 1951 worden niet herdacht. "We leven mee met deze groep oorlogsslachtoffers. Op dit moment echter herdenken we tijdens de Nationale Dodenherdenking de Nederlandse slachtoffers."