Rechter tikt VPRO op de vingers

De VPRO moet Stefan Heijdendael, onderzoeksjournalist van het programma ‘Argos’, bijna twee ton betalen in een arbeidsconflict over het beruchte fotorolletje van Srebrenica. De kantonrechter in Utrecht vindt dat dat de VPRO ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld in een slepende affaire over een radioreportage van Heijdendael, die nooit werd uitgezonden.

De omroep wil van Heijdendael (43) af, ondanks zijn uitmuntende staat van dienst, en bood hem ruim 37.500 euro. Heijdendael ging niet akkoord. Beide partijen stapten daarop naar de rechtbank. Tijdens de zitting eind november, verhoogde de omroep de vertrekvergoeding tot 70.000 euro. Kantonrechter Sjef de Laat trekt in zijn vonnis de zogenaamde ‘billijke vergoeding’ fors op, omdat hij vindt dat de VPRO en Argos zich laakbaar hebben opgesteld.

Ik vind dat we ook ontlastende verklaringen die we zelf ontdekken moeten behandelen

Heijdendael maakte in 1998 op verzoek van Argos een reconstructie van de gebeurtenissen rond het mislukte rolletje waarop foto’s stonden die een Nederlandse officier van Dutchbat in 1995 maakte van het afvoeren van jongens en mannen in de moslim-enclave Srebrenica. De officier fotografeerde ook lichamen van vermoorde moslims.

Doofpot-tactiek Het fotorolletje werd kort daarna in een fotolab van Defensie verknoeid. De opnamen waren verloren gegaan door een fout bij het ontwikkelen, aldus Defensie. Het incident werd door velen gezien als onderdeel van een doofpot-tactiek om de rol van Nederland bij de val van de enclave zo klein mogelijk te houden. Heijdendael toonde bij een gedetailleerde reconstructie met een beroepsfotograaf aan dat de lezing van Defensie wel juist kon zijn: door chemische vloeistoffen te verwisselen kwam een belicht rolletje blanco uit het ontwikkelproces. Uit een reconstructie bleek ook dat de toedracht die Defensie zelf gaf van de fouten in het fotolab niet klopte. Maar alleen dat voor Defensie belastende deel van de reconstructie werd uitgezonden door Argos. Heijendael, toen nog niet in vaste dienst bij Argos, legde zich uiteindelijk bij de beslissing neer. De kwestie liep uit op een ernstig conflict toen Argos in 2015 - 20 jaar na Srebrenica - een speciale uitzending maakte. Toegezegd werd dat Heijdendaels reconstructie uit 1998 alsnog geheel of grotendeels zou worden uitgezonden. Maar ook dit keer gebeurde dat niet. Heijdendael meldde zich ziek en liet zijn naam weghalen als mede-samensteller van de jubileumuitzending. In een mail aan de redactie schreef hij: ‘Ik vind dat we ook ontlastende verklaringen die we zelf ontdekken moeten behandelen. We zijn er voor om machthebbers te controleren, maar als we ontlastend materiaal hebben dat diezelfde machthebbers wellicht vrijpleit, moet dat ook in de uitzending.’