Rechter: Syrisch gezin mag VS in ondanks inreisverbod

De uitspraak in Wïsconsin, die ervoor zorgt dat de vrouw en 3-jarige dochter van de Syrische moslimman toch naar de VS mogen komen, is de eerste uitspraak die tegen de nieuwe versie van het inreisverbod ingaat. Er staan nu zes landen op de lijst. Irak is geschrapt, maar onder meer Jemen en Syrië staan er nog op. Het inreisverbod geldt niet voor mensen uit deze landen die een permanente verblijfsvergunning ('green card') of visum hebben.



Het asielverzoek van de Syrische man uit Aleppo werd ingewilligd in Wisconsin, waarna hij het afgelopen jaar heeft geprobeerd om zijn vrouw en dochter naar de VS te halen. In februari diende hij een rechtszaak in, om aan te vechten dat het visumproces voor zijn gezin door het eerste inreisverbod was verstoord.



Dit probleem leek opgelost toen het inreisverbod werd geblokkeerd, maar na de ondertekening van Trumps tweede decreet diende de Syriër opnieuw een aanklacht in. De man, die vanwege veiligheidsoverwegingen niet bij naam wil worden genoemd, zegt dat ook de tweede versie van het verbod expliciet anti-moslim is en zijn religieuze vrijheid inperkt.



De rechter besloot hierop dat de vrouw en dochter van de man 'onherstelbare schade' zullen ondervinden als zij Syrië niet kunnen verlaten. Het inreisverbod van Trump geldt op dit moment niet voor dit specifieke gezin, tot hun zaak op 21 maart gehoord wordt.



Verzet

De eerste versie van het decreet ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump werd door een federale rechtbank in de staat Washington geblokkeerd. Met zijn maatregel wilde hij mensen uit zeven moslimlanden uit de VS weren. Als argument hiervoor voert hij de nationale veiligheid in de VS aan. Het decreet zorgde voor chaos op vliegvelden in de VS en daarbuiten.



De tweede versie werd afgelopen maandag door Trump ondertekend. Verzet liet niet lang op zicht wachten: Hawaï maakte als eerste staat bekend het verbod aan te vechten. Laten volgden Washington, Oregon, New York en Massachusetts.

