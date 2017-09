Rechter spreekt vaker een verdachte vrij, maar waarom?

De rechter stuurde vorig jaar in elf procent van de zaken een verdachte zonder straf naar huis. Daarmee zet de gestage groei van het aandeel vrijspraken en ontslag van rechtsvervolgingen (waarmee de rechter oordeelt dat iets wat de verdachte heeft gedaan niet strafbaar is) door. In 2007 lag het percentage vrijspraken nog op zeven procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen in 2015 gingen er relatief meer verdachten vrijuit dan vorig jaar. 2015 was een wat ongebruikelijk jaar, onder meer doordat het Openbaar Ministerie (OM) toen grote opruiming hield: met de rechtbanken werden afspraken gemaakt voor extra zittingen zodat de zaken die al lang op de plank lagen voor de rechter gebracht konden worden.

De trend van het stijgende aandeel verdachten zonder straf, roept wel de nodige vragen op. Het Openbaar Ministerie brengt in principe alleen maar zaken voor de rechter waarvan het OM vervolging wenselijk en mogelijk acht − vandaar dat verwacht mag worden dat de meeste zaken in een veroordeling eindigen. Zegt de huidige trend dan iets over kwaliteit van het aangeleverde bewijs als de rechter anders beslist?

Volgens Ben Vollaard, misdaadeconoom aan de Universiteit Tilburg, kan het groeiend aandeel vrijspraken een teken aan de wand zijn, al is dat lastig aan te tonen. "Je moet de reden weten dat er wordt vrijgesproken. Dat zal vaak een bewijsprobleem zijn, maar het is moeilijk aan te tonen dat dat komt doordat de kwaliteit van onderzoek achteruitloopt."

Zee aan delicten

Wel vindt Vollaard dat justitie iets heeft uit te leggen. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het aantal zaken afneemt. Zo bracht het OM in 2016 28 procent minder strafzaken voor de rechter dan in 2007. "Terwijl er minder zaken voor de rechter komen, worden er relatief meer verdachten vrijgesproken. Dan kun je je afvragen of de middelen en tijd goed worden ingezet." De daling ligt volgens Vollaard niet aan de dalende criminaliteit, want er is nog altijd 'een zee aan delicten' over.

Het OM wijst in een reactie op de nieuwe cijfers van het CBS op steeds ingewikkelder en tijdrovender wordende onderzoeken. Internetcriminaliteit of complexe terrorismezaken: die vragen veel van de middelen en capaciteit van justitie. Of dat ook samenhangt met het toenemende percentage vrijspraken − in een ingewikkeld onderzoek kan het lastiger zijn het bewijs rond te krijgen − kon een woordvoerder van het OM niet zeggen.