Rechter over slapend dienstverband: ontsla zieke werknemer én geef hem een flinke zak geld mee

“Een bijzonder vonnis”, noemt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS deze uitspraak. De arbeidsjurist heeft in zijn praktijk veelvuldig te maken met het fenomeen dat slapend dienstverband heet: zieke werknemers die geen loon meer krijgen maar die, tegen hun zin, ook niet worden ontslagen omdat hun werkgever hen dan een forse vergoeding mee moet geven. Tot voor kort, weet Besselink, stelde de rechter juist de werkgever vaak in het gelijk.

Besselink: “Nergens in de wet is namelijk bepaald dat een werkgever verplicht kan worden om iemand te ontslaan. Maar met deze uitspraak in de hand zouden werknemers weleens massaal bij hun werkgever aan kunnen gaan kloppen met het verzoek tot ontslag. Het blijft wel afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden of ze gelijk krijgen.”

Het probleem van de slapende dienstverbanden ontstond in juli 2015 toen de Wet Werk en Zekerheid van kracht werd. Die verplicht werkgevers iedere ontslagen werknemer geld mee te geven onder de noemer ‘transitievergoeding’. Ook chronisch zieke collega’s die al jaren geen voet hebben gezet op hun werk, hebben sindsdien recht op deze vergoeding. Kan een werkgever die tienduizenden euro’s niet betalen, of heeft hij daar simpelweg geen trek in, dan houdt hij het dienstverband in stand. Volgens schattingen van vakbond CNV worden om die reden duizenden chronisch zieke werknemers niet ontslagen.

Uitbehandeld

De voormalige bestuurder die nu in het gelijk is gesteld was daar een van. De vrouw wordt in 2014 benoemd tot directeur van de stichting. Twee jaar na haar benoeming, in februari 2016, wordt ze arbeidsongeschikt verklaard omdat ze kanker heeft. Nog eens twee jaar later krijgt ze van haar arts te horen dat die niets meer voor haar kan betekenen, ze is uitbehandeld. Voor haar werkgever nog altijd geen reden om over te gaan tot ontslag.

Daar denkt de rechter dus anders over. ‘Het is thans niet vol te houden dat het in stand laten van een slapende arbeidsovereenkomst geen strijd met goed werkgeverschap kan opleveren’, schrijft de rechter in het vonnis. Want inmiddels heeft het Rijk te kennen gegeven dit soort dienstverbanden onwenselijk te vinden. Werkgevers kunnen vanaf april volgend jaar de transitievergoeding declareren bij het UWV. Hou je als werkgever dan toch zo’n dienstverband in stand, zegt de rechter dus, dan ben je wel degelijk een slechte werkgever