Rechter: Ook zelfstandige schilders zitten vast aan een pensioenfonds

De zelfstandige schilder komt voorlopig niet onder de verplichting uit om zijn oude dag bij een pensioenfonds te regelen. Belangenvereniging Zelfstandigen Bouw verloor donderdag de rechtszaak die zij aanspande tegen pensioenfonds BPF Schilders. Er komt voorlopig dus geen eind aan de uitzonderlijke pensioensituatie van zzp-schilders: eigen bazen die aan een werknemerspensioen vastzitten.

De uitspraak van de rechter komt niet lang na het klappen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Een verplicht pensioen voor zelfstandigen was eind vorig jaar een harde eis van vakbond FNV, en bleek uiteindelijk een van de breekpunten in de gesprekken met het kabinet en de werkgevers. De FNV is dan ook blij met deze uitspraak: doordat zzp’ers bijdragen aan de pensioenpot zouden er minder risico’s zijn voor de hele schilderssector.

Schilders hebben er niet om gevraagd, ze zijn nooit bij de cao-on­der­han­de­lin­gen betrokken geweest Maarten Post, stichting ZZP Nederland

Zelfstandigen Bouw noemt die verplichte opbouw juist absurd en overweegt een hoger beroep. Het steekt de zelfstandige schilders dat zij niet zelf mogen sparen en een zelfstandige timmerman wel. Volgens voorzitter Charles Verhoef moet een schilder bovendien de tachtig halen om meer terug te krijgen dan hij aan premies heeft betaald. Pas voor tachtig-plussers zou het lonen om zich aan te sluiten bij BPF Schilders.

Bekaaid vanaf Ook Maarten Post vindt dat de schilders er maar bekaaid vanaf komen. “Zelfstandigen betalen naar verhouding veel meer dan werknemers”, zegt de voorzitter van Stichting ZZP Nederland. Werknemers hebben een baas die een deel van de premie betaalt, zelfstandigen moeten alles zelf betalen. “En daar hebben ze niet om gevraagd. Ze zijn nooit bij de cao-onderhandelingen betrokken geweest.” Zelfstandigen Bouw probeerde zich onder die verplichting uit te wringen door te wijzen op kartelvorming, wat bij wet verboden is. Doordat de schilders premies moeten betalen, kunnen zij volgens de belangenvereniging niet genoeg in prijs zakken om de concurrentie af te troeven. Dat verplichte pensioensparen zou de prijzen dus onnatuurlijk hoog houden. Maar het gaat hier helemaal niet over enorme kosten, oordeelde de rechter in Den Haag. De markt krijgt er slechts een gering tikje van. Bovendien blijven zzp’ers vrij om alsnog in prijs te dalen. Zolang ze die premie maar betalen.

Concurrentie Sterker, de rechter gebruikt het concurrentie-argument juist om zich achter het pensioenfonds te scharen. Zzp’ers zouden zich anders massaal van hun eigen pensioen kunnen beroven, om zo onder de marktprijs voor een schildersklus te duiken. Voor bedrijven zou dat weer een prikkel zijn hun schilders te ontslaan en met goedkope zzp’ers te werken. “Voor de zelfstandige schilders is dit óók een goed systeem”, stelt FNV-projectleider Henk van der Schaft. Het is volgens hem vaker gebleken dat zelfstandigen slecht zijn in het sparen van geld, onder meer voor hun pensioen. Het kan dan ook voor de schilders zelf geen kwaad om dat verplicht te stellen, zegt hij. In de kritiek dat zzp’ers bovengemiddeld veel moeten bijdragen aan de pensioenvoorraad, kan hij niet helemaal meegaan. “Ja, ze vullen de pot in verhouding iets meer aan dan de werknemers. Maar ze mogen de pensioenpremie wél integraal aftrekken van hun inkomen bij de belastingaangifte. Bovendien kunnen ze zelf bepalen hoeveel ze per maand opzij zetten. De keuze is uit drie spaarniveaus bij BPF Schilders.” Je kunt wel niet willen sparen voor later, maar je hebt het geld straks toch nodig, besluit hij.

