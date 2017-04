Rechter neemt genoegen met afwezigheid ouders Tristan van der V.

Dertien nabestaanden en slachtoffers van het drama proberen via de rechter de ouders aansprakelijk te stellen voor de daden van hun zoon. Eerder deden ze hetzelfde bij de verzekering van Tristan zelf en voerden zij - tot nu toe - tevergeefs een zaak tegen de politie. Die had volgens de nabestaanden een jongen waarvan bekend was dat hij psychische problemen had, nooit een wapenvergunning mogen geven.

Ook de ouders van Tristan deden in de ogen van de slachtoffers niet voldoende om de gebeurtenissen in het winkelcentrum te voorkomen. Of zoals hun advocaat Lionel Lalji het verwoordt: de ochtend van 9 april was lang voordat Tristan rond half twaalf het huis verliet. Hebben zijn ouders dan helemaal niets aan hun zoon gemerkt?

Volgens Peter Knijp, advocaat van de ouders en de verzekeringsmaatschappij waar het echtpaar een aansprakelijkheidsverzekering heeft, levert Lalji geen enkel bewijs voor zijn fikse verwijten. Als de ouders van Tristan hadden geweten wat er stond te gebeuren dan hadden ze ingegrepen. “Niet alleen omdat het hun zoon is, maar ook omdat ze mensen hadden willen beschermen.”

Juridisch gevecht

De zitting gisteren werd vooral een juridisch gevecht over de vraag of Tristan als inwonend kind nou wel of niet meeverzekerd was bij zijn ouders. En of bepaalde bewijsstukken, zoals bankafschriften die moeten aantonen dat Tristan zelf en niet zijn ouders voor wapens en munitie betaalden, nou wel of niet relevant zijn.

Over die bewuste dag van de schietpartij ging het maar even. Namens Tristans moeder vertelde advocaat Knijp hoe zij had liggen zonnen op het balkon. Dat zij wel de deur had gehoord, maar pas had gemerkt dat haar zoon niet meer thuis was toen zij vanwege de vele sirenes in zijn kamer ging kijken. Daar vond ze een afscheidsbrief. Op dat moment had Tristan al zes mensen doodgeschoten, een veelvoud verwond en de hand aan zichzelf geslagen.

De rechtbank had het verhaal graag uit de mond van het echtpaar Van der V. zelf gehoord, maar lijkt met hun afwezigheid nu genoegen te nemen. Hoewel advocaat Lalji benadrukte dat het voor de waarheidsvinding van groot belang is de ouders zelf te bevragen, kondigden de rechters een uitspraak op 31 mei aan.