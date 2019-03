Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV

De ondernemingsraad van uitkeringsinstantie UWV wil via de rechter afdwingen dat het bestuur stopt met het doorvoeren van nieuw ICT-beleid. Concreet vrezen de werknemers uit die raad dat hun organisatie extra stroperig wordt door de nieuwe managerslagen die UWV-topman Fred Paling wil installeren. Daarnaast hekelen ze dat de precieze functies en bevoegdheden van die nieuwe managers nog altijd niet op papier staan. Terwijl ze veel geld kosten.

Lees verder na de advertentie

Paling gaat zijn plannen ondanks alle bezwaren toch doorzetten, schreef hij twee weken geleden in een interne brief die in handen is van Trouw. Eerst nog met omkeerbare stappen, maar vanaf 11 maart ook met onomkeerbare. Dat leek een slotverklaring na twee jaar van gesteggel hierover, maar nu stapt de raad dus naar de Ondernemingskamer. Ze hoopt dat dat onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam de reorganisatie nog tegen kan houden.

Soepele ICT onontbeerlijk Er staat veel op het spel. Voor een instantie die de uitkeringen van het hele land bestiert, is een soepel lopende ICT-afdeling onontbeerlijk. Op dit moment is die ICT-afdeling compleet afgezonderd van alle andere afdelingen. Die andere afdelingen gaan bijvoorbeeld over uitkeren, handhaving of klantencontact. Ze werken allemaal met bergen gegevens en complexe computerprogramma’s, waarbij het handig is om dicht op die ICT-afdeling te zitten. Vandaar dat de Raad van Bestuur wil dat die ICT’ers van hun aparte afdeling verdeeld worden over die andere divisies. Zo komen ze dicht te zitten op de mensen waarmee hun werk zo verbonden is. Wat de ondernemingsraad hierin zo stoort, is dat elke afdeling daar ook een nieuwe manager bij krijgt. Die gaat aan het hoofd staan van de ICT’ers die ze er bij de verschillende teams bij krijgen, maar zal ook zeggenschap krijgen over sommige andere werknemers in die teams. Probleem is dat niemand weet wie onder de nieuwe afdelingshoofden gaan vallen, naast de ICT’ers dan. Daarnaast zou twee bazen per afdeling sowieso alleen maar bureaucratie opleveren.

‘Juist versimpelen’ UWV-kenner en ICT-ontwikkelaar Rene Jan Veldwijk is het eens met de kritiek. Volgens hem moet de instantie juist ‘radicaal versimpelen’ in plaats van managementlagen toevoegen. “De intentie van het bestuur zal best goed zijn, maar ze heeft geen greep meer op haar eigen organisatie doordat die zo complex is gemaakt.” Veldwijk heeft in 2008 het systeem ontwikkeld waarin het UWV informatie over loon en uitkeringen verzamelt. Hij zegt dat het ICT-beheer nu zo grotesk en onoverzichtelijk is geregeld dat het UWV vooral geld kwijt is aan het onderhouden van de software. “Voor vernieuwing is vooralsnog geen geld en tijd, terwijl dat hard nodig is.”

Lees ook:

Die levenslange uitkering is terecht Dit keer heeft het UWV een goede beslissing genomen door 1900 langdurig arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toe te kennen, meent Nico van Hemmen, directeur Human Capital Services.