Rechter maakt korte metten met de ruzies van broer en zus Holleeder

Na dertig zittingsdagen en met nog 28 dagen te gaan, heeft Wieland de behoefte om een piketpaaltje te slaan. De getuige en zuster Astrid moet meer als getuige bijdragen aan de waarheidsvinding, zo vindt de rechter. De tijd dat voor de rechtbank en passant een familievete wordt uitgevochten, is voorbij. Dat is slecht nieuws voor de vele toeschouwers die de afgelopen maanden naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp togen en daar vooral hoopten op gebekvecht met een Jordaans accent. Door Willem zelf wel 'slecht Jordaans cabaret' genoemd.

Rechtbankvoorzitter Frank Wieland waarschuwde broer en zus zich te gedragen na een groot aantal emotionele uitbarstingen. Hij heeft het tweetal naar eigen zeggen laten gaan "als een vader die zijn kinderen op de achterbank van de auto laat bekvechten tijdens een reis naar Zuid-Europa met de gedachte: straks schop ik jullie er toch uit." Maar dat is niet langer de bedoeling. Van Willem wordt verwacht dat hij zijn zus laat uitpraten en Astrid, zelf advocaat, moet zich meer gedragen 'als een gast van de rechtbank' en persoonlijke aanvallen op de advocaat van haar broer achterwege laten.

Gefluister

Broer en zus mogen dan tegenover elkaar staan, beiden gebruiken elke keer hun afkomst uit een sociaal zwak milieu in de Jordaan als een verklaring voor hun gedrag. Astrid omschreef de familie als 'één pot nat met allemaal tegenovergestelde belangen'. Daarin paste volgens haar dat broer Gerard Holleeder, werkzaam in de gokhallen op de Wallen, werd ontvoerd door de later vermoorde Cor van Hout en de eveneens geliquideerde Thomas van der Bijl. "En dat terwijl Cor ook familie was".

Astrid is er heilig van overtuigd dat haar broer de opdracht heeft gegeven om onder meer zwager Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra te liquideren. Geld was daarbij het grote motief, heeft Astrid meermalen betoogd. Groot probleem bij de bewijsvoering is dat Willem en zijn zuster met elkaar op een zeer ingewikkelde manier communiceerden. Een manier die volgens Astrid is aangeleerd tijdens de vele bezoeken aan haar broer in de gevangenis.

Altijd gespitst op de aanwezigheid van richtmicrofoons was datgene wat hardop werd gezegd onwaar en voor de politie bedoeld. Wat gefluisterd werd, was waar. En als Willem moest lachten om publicaties waarin de Hells Angel Donald G. als opdrachtgever voor de moord op Endstra werd genoemd, moest die lach uitgelegd worden als een bekentenis. Zij en haar broer wisten wel beter.

De zeker twintig mappen die Astrid van Willem moest aanleggen over onder meer liquidaties waren vooral bedoeld om goed voorbereid te zijn als haar broer onverhoopt voor de rechter moest verschijnen. Voor Astrid zijn het aanwijzingen voldoende om Willem te linken aan zeker vijf moorden. De rechter gaat op 3 september verder met de moorddossiers.