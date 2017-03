Rechter Hawaii zet hernieuwd inreisverbod Trump in de wacht

De uitspraak kwam enkele uren voordat het nieuwe inreisverbod zou ingaan. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het is de tweede keer dat Trump met een inreisverbod komt. Het oorspronkelijke verbod gold ook voor inwoners van Irak en ontzegde Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd de toegang tot de VS. Die versie werd geblokkeerd door een rechter in Seattle.



Dit keer probeerden zeker zes Amerikaanse staten om het hernieuwde inreisverbod te stoppen, en woensdag bogen federale rechtbanken in Maryland, de staat Washington en Hawaii zich over de kwestie.



Discriminatie

Het decreet moet volgens Trump terroristen weren, maar volgens de rechter in Hawaii is het helemaal niet bewezen dat de nationale veiligheid van de VS in het geding is. Bovendien werkt ook het nieuwe verbod nog steeds discriminatie in de hand. Zo zouden familieleden uit de zes moslimlanden niet meer bij familie op bezoek kunnen gaan.



Volgens de staat zou het verbod bovendien de toeristische sector en de mogelijkheid om buitenlandse studenten en werknemers te werven schaden.

De aanklager in Hawaii, Douglas Chin, staat de pers te woord bij de rechtbank. © EPA

