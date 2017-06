Rechter haalt stevig uit in Posbankdossier

De rechter is niet alleen boven de eisen van het Openbaar Ministerie uitgegaan maar heeft ook een onderscheid gemaakt tussen de beide verdachten. Frank S. heeft een lagere straf dan zijn medeverdachte gekregen omdat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld, een bekentenis heeft afgelegd en spijt heeft getoond. Souris R. wordt zwaarder gestraft omdat hij de wapens leverde waarmee Wiegmink om het leven is gebracht. Hij nam het initiatief om met de wapens te oefenen en op de avond van het tragische voorval, 20 januari 2003, was hij het die zei dat de veiligheidspallen moesten worden omgezet. Bovendien heeft hij een stevig strafblad opgebouwd.

Wie van de twee de huisschilder Wiegmink, toen hij op 20 januari 2003 aan het hardlopen was op de Posbank in Gelderland heeft doodgeschoten, is nooit vastgesteld. In ieder geval trof een kogel hem in het hart, waardoor hij overleed.

Ook over de reden voor zijn dood bestaat geen eenduidige verklaring. Volgens de oudste verdachte hadden de mannen het gemunt op de auto van Wiegmink. Zij wilden het voertuig gebruiken bij een overval. Zijn jongere medeverdachte heeft steeds verklaard dat beide mannen een drugsdeal wilden sluiten waarbij de schilder uit Drempt (Gld) het tweetal betrapte.

Welk scenario ook juist is, de rechtbank oordeelt dat beide mannen samen optrokken. En samen Wiegmink uit de weg ruimden om een misdrijf te maskeren, ofwel de ‘carjacking’ van de auto van Wiegmink of de drugsdeal. In beide gevallen is sprake van verzwarende omstandigheden. Dat levert 'gekwalificeerde doodslag' op en daardoor kan een hogere straf worden opgelegd. Voor moord is geen bewijs gevonden.

De rechter neemt het de beide mannen zeer kwalijk dat zij 14 jaar lang hun mond hebben gehouden. De zaak leek onoplosbaar totdat DNA-onderzoek voor een doorbraak zorgde. De familie is door een hel gegaan, zo blijkt uit hun slachtofferverklaringen. Rond de zaak zijn in de loop der tijd heel wat verhalen de ronde gaan doen. De fantasie sloeg af en toe zo op hol dat de weduwe Wiegmink zelfs van moord werd verdacht.

