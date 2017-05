Rechter: Gemeenten moeten zorgvuldig omgaan met de Jeugdwet

Een open deur? Ja misschien wel, zegt Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Leiden. Maar hij is blij dat de hoogste bestuursrechter dat wat zo logisch klinkt heeft bekrachtigd. “Bij de invoering van de Jeugdwet heeft staatssecretaris Van Rijn meerdere malen gezegd dat gemeenten zorgvuldig te werk moeten gaan, nu is dat voor het eerst via de rechter afgedwongen.”

De Centrale Raad van Beroep sprak zich eerder deze week uit in een zaak die speelde in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, maar de alle gemeenten kunnen er lessen uit trekken. Sinds 2015, toen de nieuwe Jeugdwet werd ingevoerd, zijn zij verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent dat de gemeente bijvoorbeeld gaat over het aantal uur zorg dat een kind met gedragsproblemen krijgt.

Begeleiding In Steenwijkerland ging een hoop mis, blijkt uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een meisje met psychische problemen kreeg onder de oude wet wekelijks vier tot zeven uur begeleiding. Toen de gemeente verantwoordelijk werd voor de zorg, oordeelde die dat moeder dat voortaan die begeleiding voortaan zelf wel kon geven. Dat werd niet goed onderbouwd, zegt de bestuursrechter. Zo was er geen overzicht gemaakt van de stoornissen van het meisje en welke hulp ze nodig had. De gemeente kreeg advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar dat had niet de juiste expertise in huis. Volgens Ido Weijers, emeritus hoogleraar jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht, is Steenwijkerland niet de enige gemeente die met de Jeugdwet worstelt. Vooral de kleine en middelgrote gemeenten die te maken krijgen met zeer complexe zorgvragen, weten zich er niet altijd raad mee. Dat komt ook doordat tegelijk met de invoering van de wet het budget werd gekort. “Als een kleine gemeente een complexe zorgvraag krijgt, kan dat een enorme hap nemen uit het budget. Ik wil niet zeggen dat geld boven zorgvuldigheid gaat, maar geld is in veel gevallen wel doorslaggevend.” Volgens Vermeiren kregen gemeenten bij de invoering van de Jeugdwet te veel vrijheid. “Er zijn geen standaarden opgelegd over de manier waarop gemeenten zorgvragen moeten aanpakken. Daardoor verschillen werkwijzen om de aanvragen te beoordelen enorm tussen gemeenten en de oordelen zelf vervolgens ook.” De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is nu voor het eerst wel een soort landelijk kader, aldus Vermeiren. “Al is het spijtig dat daar een rechter aan te pas moest komen.” De Vereniging Nederlandse Gemeente vraagt zich af of de uitspraak wel zo’n impact heeft. “Gemeente moeten altijd zorgvuldig oordelen en die oordelen goed motiveren. In Steenwijkerland is dat mis gegaan en kijkt de gemeente nu opnieuw naar de zaak”, aldus de woordvoerder.

