Rechter: Fietskoeriers van Deliveroo zijn toch géén zelfstandigen, maar werknemers

De fietskoeriers van maaltijdbezorgdienst Deliveroo zijn verkapte werknemers. Zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam. Opvallend, want krap een half jaar geleden bestempelde diezelfde rechtbank de bezorgers die met maaltijden op hun rug door de stad sjezen als zelfstandig ondernemer. Maar, zo stelt de rechter nu, het van oorsprong Londense bedrijf heeft te veel invloed op de werkzaamheden van de fietskoeriers om ze zzp’ers te mogen noemen.

Ruim een jaar geleden deed Deliveroo veel stof opwaaien toen het bedrijf meldde alleen nog met zelfstandig ondernemers te willen werken. Wie een tijdelijk contract had, mocht na het aflopen daarvan kiezen: of door als zzp’er of stoppen als bezorger.

Onrechtvaardig, vond de toen 19-jarige bezorger Sytze Ferwerda. Ja, hij had zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar dat was niet vrijwillig. En als zelfstandige waren zijn werkzaamheden niet heel anders dan als werknemer. “Maar ik ben wel gestript van al mijn rechten. Ik krijg geen pensioen meer en heb geen verzekeringen”, klaagde hij vorig jaar in Trouw. Het maakte dat hij samen met Tweede Kamerlid Gijs van Dijk naar de rechter stapte. Zonder het gewenste resultaat.

Voor een soortgelijk platform als Ubereats dat ook maaltijden laat bezorgen door zelfstandigen, maar ook voor andere sectoren, vermoedt Dijkhuizen. “Waarschijnlijk zal Deliveroo in hoger beroep gaan. Doet het bedrijf dat niet, dan staat allereerst de Belastingdienst op de stoep om de werkgeverspremies te innen. Daarna volgt het pensioenfonds. Deliveroo’s huidige handelswijze is zonder hoger beroep niet vol te houden.”

De rechter gaf FNV in twee zaken gelijk: de maaltijdbezorgers horen in loondienst en Deliveroo moet de cao beroepsgoederenvervoer naleven. “Dit kan verstrekkende gevolgen hebben”, zegt Dijkhuizen.

Kort na de uitspraak in de Ferwerda-zaak sleepte ook vakbond FNV Deliveroo voor de rechter. De bond kreeg vlak na de aankondiging over de zzp-contracten diverse klachten van leden binnen. En een gesprek aangaan met de maaltijdbezorgdienst over mogelijke cao-afspraken ging uiterst moeizaam, zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. “Over die samenwerkingscontracten met fietskoeriers hebben wij nog gezegd: dat kan niet, hier moet de cao beroepsgoederenvervoer worden toegepast. Deze mensen zijn geen echte zzp’ers, maar werknemers. Maar ik kreeg steeds nul op het rekest.”

Een al keuze

Deliveroo laat weten inderdaad in hoger beroep te gaan. Het bedrijf stelt dat de rechter zijn uitspraak heeft gebaseerd op feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames. De fietskoeriers hebben juist heel veel vrijheid in hun werkzaamheden, zegt een woordvoerder.

Bestelt een klant een maaltijd en heeft de bezorger geen zin, dan mag hij het ritje wel weigeren, anders dan de rechter veronderstelt. Koeriers mogen ook zelf aangeven wanneer ze het liefst willen werken en mogen elkaar onderling vervangen. “Het is een en al eigen keuze”, aldus de woordvoerder.

De maaltijddienst is verbaasd over de keuze van FNV om naar de rechter te stappen. “We hebben gezegd dat we in gesprek willen over zoiets als een nieuw hoofdstuk in de cao beroepsgoederenvervoer. FNV gaf aan na de zomer te willen praten. Maar we gingen van die onderhandelende situatie direct over naar een situatie met twee dagvaardingen en de FNV met een cameraploeg bij ons op de stoep.”

Het bedrijf trekt ernstig in twijfel of de FNV wel leden heeft die voor Deliveroo werken. “Tijdens de rechtszaak is geen enkel bewijsmateriaal van bezorgers geleverd.”

Wat deze uitspraak verandert aan de situatie, vindt het bedrijf moeilijk om te zeggen. Wel zegt het dat het aan de contracten niet veel zal aanpassen. “Wat we wel kunnen zeggen is dat na het hoger beroep individuele bezorgers met deze uitspraak naar de rechter kunnen stappen en kunnen eisen dat ze in loondienst moeten worden genomen. Maar onze ervaring is dat bezorgers heel erg tevreden zijn over hun werk. Vandaar wat we denken dat er bij deze rechtszaak geen bezorgers betrokken zijn.”