Rechter dwingt Flexcargo tot fikse nabetaling

Al jaren waren er geruchten over onderbetaling in de vrachtafhandeling op Schiphol. Om maar zo goedkoop mogelijk goederen uit vliegtuigen te kunnen laden, werden buitenlandse uitzendkrachten ingezet die de Nederlandstalige contracten niet konden lezen. Gevolg: ze liepen soms tot honderden euro’s per maand aan beloning mis.

Lees verder na de advertentie

Zo kregen ze geen onregelmatigheidstoeslag terwijl ze vaak ’s nachts werkten, zegt vakbond FNV. Ook bouwden de werknemers van uitzendbureau Flexcargo geen pensioen op. Daarnaast was er nog van alles mis met de huisvesting en de werkroosters. Redenen genoeg voor FNV om in 2015 een zwartboek te overhandigen aan Flexcargo en bemiddelaar DMW-groep.

De rechter heeft weer door een schijn­con­struc­tie heen geprikt, dat is heel belangrijk Michiel Vergouwen, advocaat

De twee ondernemingen waren verbaasd. Ze wisten van niets, herkenden zich er niet in en nodigden de vakbond uit om zelf te komen kijken hoe goed het allemaal ging. FNV en de bedrijven spraken af dat werkgeversorganisatie AWVN nader onderzoek zou doen. Eind 2015 concludeerde AWVN dat Flexcargo zich netjes aan de regels hield.

Toch stemde Flexcargo na enkele gesprekken in om vanaf 2016 de uitzendkrachten een hoger salaris te geven, conform de cao van de collega’s die werkten bij vrachtbedrijf DHL. Een aantal werd zelfs rechtstreeks in dienst genomen door DHL. In 2017 besloot FNV alsnog loon terug te vorderen over de jaren 2011-2015. Daar gaf Flexcargo geen gehoor aan, maar de vakbond gaf niet op.

Dagvaardingen Er werden zestien afzonderlijke dagvaardingen ingediend, met eisen van terugbetalingen van 3000 tot ruim 36.000 euro aan misgelopen salaris. Flexcargo kwam met allerlei excuses. Zo was het werk aan de transportband in de loop der tijd ingewikkelder geworden en dus deden de DHL-werknemers moeilijker werk dan de uitzendkrachten. Ook droeg Flexcargo aan dat de uitzendkrachten minder uren werkten. Vandaag deed de rechtbank Haarlem uitspraak. De kantonrechter oordeelde dat al het werk om eenvoudige taken gaat, ook dat bij DHL. Hoeveel uren iemand werkt, maakt voor gelijke behandeling niet uit. In het vonnis staat dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon als de vaste medewerkers van DHL. Hoeveel de uitzendkrachten er precies bij krijgen gaat de kantonrechter beoordelen aan hand van salarisspecificaties en werkroosters die Flexcargo en DMW moeten overhandigen.

Doorleenconstructie “Deze uitspraak is heel belangrijk”, zegt advocaat Michiel Vergouwen die de uitzendkrachten juridisch bijstond, “want de rechter heeft weer door een schijnconstructie heen geprikt. Dit is niet alleen relevant in deze zaak, maar bijvoorbeeld ook in de onlangs door de FNV gestarte zaak tegen PostNL, waar ook met een doorleenconstructie wordt gewerkt.” FNV eist gelijk loon voor honderden pakketsorteerders die via uitzendbureau In Person bij PostNL werken in Amersfoort, Goes en Waddinxveen. Ook daar wordt volgens de vakbond de cao ontweken. Een paar weken geleden eiste FNV ook in het Groningse Kolham enkele tonnen aan achterstallig loon voor medewerkers van het pakketsorteerdepot van PostNL. Het postbedrijf verklaarde vandaag te stoppen met de samenwerking met de onderaannemer in de gemeente Midden-Groningen en per 1 mei weer de cao van PostNL te handhaven. Goed nieuws, vindt de vakbond, maar nog niet genoeg. FNV heeft de smaak te pakken en eist nu ook dat PostNL de sorteerders gaat compenseren voor misgelopen inkomen in het verleden. Als dat niet gebeurt, stapt FNV wederom naar de rechter.