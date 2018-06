Rechter: AT&T mag Time Warner toch overnemen

De uitspraak van de rechter is belangrijk en zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe grote overnames in de Amerikaanse mediasector. Pikant is de uitspraak ook. President Trump was een verklaard tegenstander van de overname en het gonsde een tijd van de geruchten dat zijn stellingname een rol speelde bij het besluit van justitie om de overname tegen te houden. Daarnaast heeft Trump een hekel aan CNN, de nieuwszender die eigendom is van Time Warner.

Te machtig Het besluit van justitie was omstreden. Het is normaal dat kartelautoriteiten zich buigen over grote fusies en overnames en het komt voor dat zij zo’n deal verbieden omdat een fusiebedrijf te machtig wordt. Het gaat in dat soort gevallen altijd om bedrijven die min of meer hetzelfde doen. In dit geval lag dat anders. Time Warner is onder meer eigenaar van Warner Bros (films), kabelzender HBO (bekend van tv-series zoals ‘The Sopranos’ en ‘Game of Thrones’), Cartoon Network en de kinderzender Boomerang. AT&T is een kabel- en telecombedrijf: het levert mobiele telefonie, internet, televisie en andere diensten en is min of meer vergelijkbaar met KPN en Ziggo. In andere woorden: AT&T verzorgt de infrastructuur waardoor kijkers de films, series en nieuwsprogramma’s van Time Warner kunnen zien.

Consument geschaad Justitie was van oordeel dat zo’n krachtenbundeling de Amerikaanse consument zou kunnen schaden en toog daarom naar de rechter. AT&T zou bijvoorbeeld hoge prijzen kunnen vragen als concurrenten programma’s en films van Time Warner zouden willen uitzenden. Maar de rechter oordeelde dat justitie dat niet hard heeft kunnen maken. Justitie kan nog in beroep gaan tegen dat oordeel. Het is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren. De kans is groot dat bedrijven als Comcast en Verizon, die min of meer vergelijkbaar zijn met AT&T, nu ook bedrijven gaan opkopen die films, series en nieuws- en entertainmentprogramma’s maken. In dat geval zal een aantal enorme telecom- en mediaconcerns ontstaan.