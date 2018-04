Rechtbank wil dat uitreizigster wordt teruggehaald uit Syrië

De vrouw, die zich in 2013 zou hebben aangesloten bij terreurgroep IS, is hoogzwanger en heeft een kind van ruim anderhalf. Het Openbaar Ministerie wil haar vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie.

De Koerdische partij, die het vluchtelingenkamp Ain Issa beheert waar de vrouw zit, heeft aangegeven mee te willen werken aan een uitlevering, maar daarvoor een officieel verzoek van de Nederlandse autoriteiten nodig te hebben. In de uitspraak die al op 20 februari werd gedaan, maar pas vandaag werd gepubliceerd, verzoekt de rechtbank het OM om dat aan te kaarten bij het ministerie van veiligheid en justitie. Het kabinet heeft zich tot nu toe altijd op het standpunt gesteld dat ze Nederlandse uitreizigers niet helpen bij de terugkeer.

Een woordvoerder van het OM zegt het verzoek inmiddels bij het ministerie te hebben neergelegd. Volgens hem heeft het altijd de voorkeur dat mensen bij de behandeling van hun eigen rechtszaak aanwezig zijn, maar kan het OM nu niets anders dan afwachten wat er politiek wordt beslist.