Rechtbank verwerpt bezwaar Hawaï over inreisverbod VS

Een advocaat biedt gratis haar hulp aan op het vliegveld van Los Angeles. © AFP

Donderdag had een lagere rechter de staat Hawaï ook al naar het Hooggerechtshof verwezen. Het Hooggerechtshof besloot eind juni dat een deel van het door president Donald Trump uitgevaardigde inreisverbod tegen reizigers uit zes moslimlanden mocht doorgaan.



Volgens de aangepaste versie van het inreisverbod komen alleen mensen die geen 'bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten' de komende 90 dagen het land niet in. Iemand kan bijvoorbeeld wel een visum krijgen als echtgenoot, ouders of kinderen al in de VS wonen. Grootouders, kleinkinderen, neven en nichten krijgen geen toestemming. Ook mag de VS de komende 120 dagen vluchtelingen weren.



Hoewel delen van het verbod in zijn gegaan nadat het Hooggerechtshof erkende dat Donald Trump als president verregaande bevoegdheden op het gebied van immigratie heeft, is de kous daarmee niet af. Het Hof buigt zich dit najaar over de vraag of het inreisverbod indruist tegen de Amerikaanse grondwet.



Bezwaar

Hawaï tekende ook al bezwaar aan tegen de tweede versie van het inreisverbod. In de eerste versie werden inwoners van zeven moslimlanden geweigerd. De maatregel werd dusdanig abrupt afgekondigd, dat op vliegvelden chaos onstond. Al snel stak de rechter een stokje voor het verbod. De regering Trump kwam vervolgens met een tweede versie, die geldt voor zes moslimlanden: Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran.



Irak werd in de tweede versie van het verbod geschrapt, maar Hawaï was nog steeds niet te spreken over de maatregel. 'Dit is niets minder dan een moslim ban 2.0', aldus de Hawaiiaanse aanklager Doug Chin in maart. 'Het richt zich nog steeds op immigranten en vluchtelingen, onder het mom van de nationale veiligheid. En het laat de deur open voor nog veel striktere beperkingen.'

