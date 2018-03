Rechtbank opent zaal voor 'theater' Holleeder

Theater. Voor Frank Wieland, voorzitter van de strafkamer die Willem Holleeder berecht, is dat woord zeker op zijn plaats. Een serieus theater dan welteverstaan. Hij kon zich goed voorstellen dat voor zijn rechtbank elke zittingsdag veel belangstellenden staan. Niet uit ordinair leedvermaak, maar simpel omdat de strafrechtspraak in alle openheid dient te geschieden.

Lees verder na de advertentie

Wielands wil geschiedt. Het publiek dat tot nu toe uren voor de deur van de rechtbank in Amsterdam Osdorp stond te kleumen en hoopte een paar minuten de blik op Willem Holleeder te kunnen richten, krijgt een eigen zaal met videoverbinding.

De kans blijft aanwezig dat toeschouwers ook in dit inderhaast opgetuigde 'theater' geen plek zullen vinden

Morgenochtend opent de rechtbank op de Amsterdamse Parnassusweg een zaal met een videoverbinding naar de rechtszaal in de Bunker in Osdorp. Garanderen dat iedereen een plek krijgt, kan de rechtbank niet. De kans blijft aanwezig dat toeschouwers ook in dit inderhaast opgetuigde 'theater' geen plek zullen vinden. Hoe lang de rechtbank de extra service zal leveren, is niet bekend. Er komen nog zittingsdagen aan met onder anderen de kroongetuigen Peter la S. en Fred S., cruciaal in deze moordzaak. En er staan drie dagen gepland voor het horen van getuige Peter R. de Vries. Een journalist als getuige en dat drie dagen lang, is op zich al een unicum.

Dat de rechtbank niet van begin af aan met een voorziening is gekomen, laat zich makkelijk verklaren. Elke bezoeker moet worden gecontroleerd en dat kan de gang van andere zaken nadelig beïnvloeden. Een zaal die grofweg honderd bezoekers aankan, is er niet op de rechtbank. En personeel van de rechtbank moet controleren of er niet toch stiekem foto's worden gemaakt en verhoren worden opgenomen op mobiele telefoontjes. Die mogen dan ook niet meer de rechtszaal in. Recent is al een bezoekster die geluidsopnamen maakte betrapt. Zij is de toegang tot de rechtszaal ontzegt.

Lees ook:

Bijna 300 getuigen, 40 rechercheurs, 1000 ordners. Het proces tegen 'De Neus' is het grootste ooit in Nederland. Zelf lijkt hij te genieten van alle aandacht.