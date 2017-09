Rechtbank moet beslissen hoe mariniers kaping De Punt worden gehoord

Het zijn vragen waarover vandaag in de Haagse rechtbank op het scherp van de snede gediscussieerd werd tussen landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers en advocaat Liesbeth Zegveld die optrad namens de nabestaanden van twee bij de beëindiging omgekomen Molukse gijzelnemers. Deze families zijn er van overtuigd dat Max Papilaja en Hansina Uktolseja door mariniers zijn geëxecuteerd. De nabestaanden willen daarover de waarheid te weten komen en voeren een civiele zaak tegen de Staat.

Het ministerie van defensie was begin dit jaar onaangenaam verrast door het tussenvonnis van de rechter die bepaalde dat Zegveld de kans moest krijgen om betrokken mariniers als getuigen te horen. Het is voor het eerst dat Nederlandse militairen in een civiele rechtbank verklaringen over hun daden moeten afleggen. Ook verklaarde de rechter dat deze zaak niet verjaard was, omdat de Staat belangrijke feiten voor de nabestaanden had achtergehouden.

Dit wekte de woede van de landsadvocaat en noemde de ‘suggestie dat mariniers zich lieten sturen de wereld op zijn kop’. De vrees voor ‘Amerikaanse toestanden’ was volgens hem voorbarig. Knoops mag straks, zo vond ook Zegveld, wel in de zaal aanwezig zijn en mariniers tijdens een schorsing juridisch advies geven.

Opvallende aanwezige in de rechtszaal was gisteren advocaat Knoops die is gevraagd om alle betrokken mariniers juridisch bij te staan bij de verhoren. Zegveld zei het bezwaarlijk te vinden als Knoops tijdens de verhoren naast de getuigen zou gaan zitten. Ze wees erop dat de advocaat zelf marinier is geweest en dat hij de mariniers niet vrij zou laten in hun antwoorden.

Anonimiteit

Een andere kwestie was hoe de mariniers straks precies verhoord gaan worden. De landsadvocaat wil dat deze militairen ook voor Zegveld en assistenten niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door hen in een geblindeerde cabine plaats te zetten. Alleen zo zou hun anonimiteit gewaarborgd blijven

Zegveld op haar beurt hamerde op het belang mensen in hun ogen te kunnen kijken en hun lichaamstaal te zien. “Als er een stilte valt, is dat omdat iemand even is afgeleid of omdat hij met het antwoord worstelt. Ik wil gezichtsuitdrukkingen zien om waarde aan antwoorden te kunnen hechten”, zei Zegveld.

Chris Uktolseja, een van de nabestaanden van de Molukse treinkapers die in 1977 bij De Punt zijn doodgeschoten, bij de Haagse rechtbank. © ANP

Volgens Knoops is er één marinier die overweegt niet te komen als zijn stem niet wordt vervormd. Deze man heeft een bijzonder accent en hij is bang dat zijn identiteit herleidbaar is. Hij heeft met zijn directe omgeving nog nooit over de bevrijdingsactie gesproken en vreest in problemen te komen als zijn aandeel bekend wordt. Zegveld had geen bezwaar tegen dit individuele geval.

De rechtbank moet een knoop doorhakken over de kwestie welke vragen Zegveld wel en welke ze niet mag stellen. Landsadvocaat Houtzagers vindt dat het alleen over de actie in de trein mag gaan en niet over de instructies en niet over wat de mariniers na de actie onder elkaar hebben besproken. Zegveld wil tijdens de verhoren geluidsfragmenten laten horen van gesprekken die mariniers tijdens de actie met elkaar voerden. Ook dit vindt de landsadvocaat een slecht idee, omdat dit de identiteit van de mariniers kan onthullen.

De rechtbank maakt woensdag de besluiten in al deze kwesties bekend.