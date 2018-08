Rechtbank: Minister hoeft niet achter Amsterdamse aso-fietsers aan

Een inwoner van Amsterdam had de rechter gevraagd de minister te verplichten om de verkeersregels beter te handhaven en meer boetes uit te delen. Maar het is volgens de rechtbank aan de 'driehoek' (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) om de prioriteiten van agenten te bepalen. De rechter kan dat beleid 'slechts marginaal toetsen'.

Oud-advocaat Frank Bakker (77) die in de binnenstad van Amsterdam woont, ergert zich groen en geel aan het asociale gedrag van mensen op de fiets. Zebrapaden worden genegeerd, de stoep gebruikt als fietspad en door rood rijden is er de normaalste zaak van de wereld.

De politie doet daar veel te weinig aan, vindt Bakker. Eerder had hij de burgemeester van de hoofdstad via de rechter proberen te dwingen beter te handhaven. Toen hij bot ving, stapte de Amsterdammer naar de rechtbank in Den Haag om dan maar de minister aan te spreken.

De rechter zegt de frustratie van de binnenstadbewoner te begrijpen. Het is hinderlijk dat fietsers verkeersregels met de voeten treden en dat daar vaak geen boete op volgt. Maar, zo stelt de rechter, de capaciteit van de politie is niet onbeperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt bij de handhaving. Dat de aanpak van hufterige fietsers een lagere prioriteit heeft gekregen dan Bakker wenst, betekent nog niet dat de Rijksoverheid onrechtmatig tegen hem handelt.

Zo is het niet zo dat er helemaal nooit gehandhaafd wordt. In 2017 werden volgens de staat in totaal 5.943 boetes aan fietsers in de hoofdstad uitgedeeld.