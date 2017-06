Recept: Tom kha kai (Thaise kippesoep)

Water, groenten 8,4% (waterkastanje 4,7%, rode paprika 2,4%, lente-ui), gekookt kippevlees 2,8%, raapzaadolie, kokosmelk 1,8%, aardappelvlokken, karnemelkpoeder, gemodificeerd maïszetmeel, zout, suiker, gistextract, gember, stabilisator (E451, E452), knoflook, specerijen (ui, kurkuma), limoenblad, groentesapconcentraat (knolselderij, wortel, prei, ui), aroma.

Wij Nederlanders zijn dol op het exotische. Hoe ver weg je ook reist, overal stuit je wel op landgenoten. En dat heeft bij-effecten. Waren wij ooit een land van avond aan avond aardappels-groente-vlees, dankzij onze reislustige volksaard eten wij tegenwoordig graag de ene avond Italiaans, de volgende Mexicaans, en de dag daarna Thais. Net zo makkelijk. Met uiteraard een glansrol voor de Wereldgerechten van Knorr die al die vreemde keukens bereikbaar hebben gemaakt. Buitenlands eten, wij lusten er wel pap van. Althans, mits het niet te raar wordt en vooral niet te pittig, want het moet natuurlijk wel een beetje vertrouwd en gezellig blijven. Authenticiteit, daar zit niemand op te wachten, maar dat wist het Chin. Ind. Spec. Restaurant al, met z’n mierzoete babi pangang.

Zelf kan ik een beetje pit wel waarderen, maar tijdens mijn eerste vakantie in Thailand werd het me op enig moment echt te gortig. Alle smaakpapillen waren volledig verlamd geraakt. Pikant dieptepunt bleek nota bene een toch zo onschuldig klinkende papaja-salade. Wist ik veel dat ‘salades’ in Thailand juist het tegenovergestelde betekenen van ‘fris en verkoelend’? Nee, die eerste keer was even wennen. En dat terwijl de Thaise keuken juist bekendstaat om de uitgebalanceerde smaken. Zoet, zuur, zout en pittig houden elkaar feilloos in evenwicht. Een mooi voorbeeld daarvan is de klassieke Thaise kippesoep Tom kha kai. Maar dan niet in pakjesvariant, dan wordt een subtiele smaakbalans al snel te ingewikkeld zodat vooral het zoete overblijft. Mijn versie is zowel lichtzoet als lichtpittig, maar ook zuur en zout. Al heeft u zelf een belangrijke rol bij het doseren. Cruciale smaakmaker, die gek genoeg in het pakje dan weer schittert door afwezigheid, is sereh. Die geeft z’n citroen- frisheid pas prijs als u er eerst even flink op mept om hem te kneuzen. Daarna doe ik er meestal een knoop in zodat hij niet uit elkaar valt en je hem na afloop weer gemakkelijk uit de soep vist. Met dank aan de globalisering hoeft u er al lang niet meer voor naar de toko, ook de supermarkt heeft ’m tegenwoordig gewoon in het assortiment.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen: 300 g kipfilet 250 g champignons 1 rode paprika 1 ui 2 knoflooktenen 1 rode peper (of 2, voor wie het pittiger wil) 4 cm gember 2 serehstengels (citroengras) 800 ml kippebouillon 1 blik kokosmelk (400 ml) Handje verse koriander sap van 1 limoen Scheut vissaus Scheutje olie

Bereiding Snipper de ui en knoflook, snij de rode peper in ringetjes. Verhit wat olie in een soep-/braadpan met dikke bodem en fruit dit trio op laag vuur een paar minuten. Snij intussen de paprika in dunne korte reepjes en de champignons in kwarten. Voeg toe aan de pan en roerbak 2 minuten mee. Rasp de gember erboven. Giet de bouillon en kokosmelk erbij. Kneus de serehstengels en maak er een knoop in. Doe in de pan en breng aan de kook. Snij de kip in heel dunne reepjes en voeg toe. Laat de soep op laag vuur onder een deksel 5 minuten sudderen tot de kip gaar is. Vis de sereh eruit. Breng op smaak met limoensap en vissaus. Proef! Garneer met gehakte koriander.

Tips Vervang de koriander eens door (Thaise) basilicum. Of voor een knapperig effect: taugé of ringetjes lente-ui. Niet authentiek maar wel lekker vullend qua maaltijdsoep is om er een handvol gare rijst of noedels in te doen. Karin Luiten maakt het lekker zélf. Tips:info@kokenmetkarin.nl

