Recept: Oude antiverspillings-sinaasappeltaart

Het gebruik van de complete sinaasappels past wonderwel in het antiverspillingspatroon. En ook de tarwevrezers kunnen dit keer tevreden zijn, want er zitten geen gluten in deze sinaasappeltaart. Fransen noemen een baksel als dit een gâteau, het is dan ook eigenlijk meer een sinaasappelkoek.

Hebt u geen biologische sinaasappels kunnen krijgen en moet u het met bespoten exemplaren doen, leg ze dan een kwartiertje in een kom met water waarin 2 eetlepels dubbelkoolzure soda (ofwel zuiveringszout of natriumcarbonaat) plus een scheut ciderazijn zijn opgelost. Spoel ze daarna goed af onder de kraan.

Ingrediënten voor een taart met een doorsnede van ongeveer 23 cm: 2 grote, goed gewassen biologische (navel)sinaasappels

6 eieren

250 g suiker (wat mij betreft mag minder ook)

2 eetlepels oranjebloesemwater

1 theelepel (maatschepje van 5 ml) bakpoeder

250 gram blanke amandelen, gemalen

Scheutje neutrale olie om de bakvorm in te vetten

Matzemeel of rijstebloem om de vorm te bestuiven

Desgewenst glazuur en geconfijte sinaasappelschilletjes, zelfgemaakt of kant-en-klaar gekocht.

Recept Breng de sinaasappels met zoveel water dat ze drijven aan de kook. Houd ze 1½ - 2 uur tegen de kook aan of tot ze boterzacht zijn. Laat ze uitlekken en afkoelen. Snijd ze vervolgens horizontaal door, ontdoe ze van pitten en pureer ze met schil en al in de keukenmachine. Verhit de oven tot 200 °C. Vet een bakvorm van ongeveer 23 cm in en bestuif hem met matzemeel of ander meel. Klop overtollig meel eruit. Klop de eieren met de suiker tot het mengsel bleekgeel en schuimig is en klop er dan het oranjebloesemwater, het bakpoeder en de gemalen amandelen door. En ook de tarwevrezers kunnen dit keer tevreden zijn, want er zitten geen gluten in deze si­naas­ap­pel­taart Klop de sinaasappelpuree door het eiermengsel. Giet het beslag in de bakvorm en zet die in de oven. Zet de thermostaat onmiddellijk terug tot 180° C en laat de taart in ongeveer een uur gaar bakken. Controleer na 45 minuten hoever hij is (prik erin met een breinaald of satespies: als die er ‘schoon’ uitkomt is de taart gaar. Doe vóór die tijd de ovendeur niet open. Laat de taart in de vorm afkoelen. Stort hem op een schaal en besmeer en versier hem desgewenst met glazuur en geconfijte sinaasappelschilletjes. Omdat het glazuren en versieren toch al niet echt authentiek is, kunt u net zo goed helemaal los gaan en kiezen voor chocoladeglazuur en gekonfijte schilletjes met een chocoladelaagje.

